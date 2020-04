Revision in Prozess um Überfall auf Pforzheimer Gastronom Daudert – jetzt entscheidet der Bundesgerichtshof

Anzeige

Die Anwälte der beiden im Daudert-Prozess verurteilten Straftäter haben Revison eingelegt. Damit ist das Urteil im Raubüberfallprozess noch nicht rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof muss wohl in letzter Instanz entscheiden.

Die Anwälte der beiden im Daudert-Prozess verurteilten Männer haben Revision eingelegt, wie eine Sprecherin des Landgerichts Karlsruhe auf Anfrage dieser Zeitung berichtet. Nach dem Raubüberfall auf den Pforzheimer Gastronom Frank Daudert im vergangenen August wurden ein 42-Jähriger zu siebeneinhalb und ein 39-Jähriger zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.

„Die Revision war abzusehen“, erklärt Dauderts Rechtsanwalt Bastian Meyer. Er verweist auf die Höhe des Strafmaßes und die große Diskrepanz zu dem, was die Verteidiger für ihre Mandanten gefordert hatten. Diese hätten schließlich nichts zu verlieren.

Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig. Die letzte Entscheidung wird der Bundesgerichtshof (BGH) treffen. Meyer geht nicht davon aus, dass die Revision Erfolg haben wird. Dies sei äußerst selten der Fall. Zumal die Beweislage eindeutig ist, wie der Vorsitzende Richter am letzten Prozesstag vor der Großen Strafkammer dargelegt hatte. Die Angeklagten hatten außerdem ihre Beteiligung an den ihnen zur Last gelegten Vorwürfen eingeräumt.

Gericht hat sieben Wochen Zeit für Urteilsbegründung

Das Landgericht Karlsruhe hat nun sieben Wochen Zeit, die Urteile zu begründen und sie den Beschuldigten zuzustellen. Danach müssen deren Verteidiger innerhalb eines Monats die Revision begründen. Schlussendlich wird das Ganze an den BGH weiter geleitet.

Bis das Verfahren endgültig abgeschlossen ist, könnten weitere sechs Monate bis zu einem Jahr vergehen, meint Gerichtssprecherin Carolin Kley.

Im Falle des mutmaßlichen dritten Täters dauerten die Ermittlungen noch an, sagt Staatsanwalt Berhard Ebinger. Der Mann war erst nach Prozessbeginn gefasst worden.