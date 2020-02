Schauspielerin Johanna Liebeneiner kehrt für Faust II ans Pforzheimer Theater zurück

Anzeige

Mit ihrer facettenreichen, sensiblen Darstellung der „Emmi“ in Rainer Werner Fassbinders Stück „Angst essen Seele auf“ berührte sie vor rund zwei Jahren das Pforzheimer Publikum und trug einen ganzen Theaterabend. Nun ist Johanna Liebeneiner für ein Gastspiel ans Enzufer zurückgekehrt.

In Goethes Faust II wird die aus vielen Filmen und TV-Serien bekannte Mimin „Helena“ sein und viele weitere, kleine Rollen übernehmen. „Ich bin auch ein Seepferdchen, das reitet und Wellen macht“, erzählt die in Hamburg geborene Österreicherin mit sichtbarem Vergnügen: Ja, auch darauf freut sie sich – und über die Zusammenarbeit mit Pforzheims Intendant Thomas Münstermann. Auch die Kolleginnen und Kollegen werden sich von einer Figur in die nächste verwandeln.

„Ensembledarstellung als Tableau“

„Eine Ensembledarstellung als Tableau: Das wird großes Welttheater, und man ist ein kleiner Teil davon.“ Dem gesamten Ensemble fordere das sehr viel ab. „Und das sollte man wertschätzen“, wünscht sie sich vom Publikum.

In Düsseldorf fast alle Frauenrollen im Faust gespielt

Im Düsseldorfer Schauspielhaus stand Liebeneiner Ende der 60er- bis Anfang der 70er-Jahre unter der Regie von Intendant Karl-Heinz Stroux in rund 120 Vorstellungen von Faust I und weiteren 90 von Faust II auf der Bühne, zusammen mit Klaus Maria Brandauer und Helmut Lohner. Ob es das Gretchen war, die Hexe in der Hexenküche, oder eben Helena: „Ich habe im Faust fast alle Frauenrollen gespielt“, erzählt die 74-Jährige. „Und jetzt spiele ich nach 50 Jahren wieder die schöne Helena“, meint Liebeneiner und lacht, als ob sie selbst überrascht wäre, für diese Rolle ausgewählt worden zu sein.

Doch damit schließe sich für sie auch ein Kreis. „Damals war ich jung. Aber was wusste ich schon mit 24 Jahren von der Rolle“, sagt sie nachdenklich. „Ich bin halt schön die Treppe heruntergegangen.“

Waldorfschülerin wollte eigentlich Eurythmistin werden

Mit Goethes Faust kam die einstige Waldorfschülerin aber schon viel früher in Berührung: „Ich wollte eigentlich Eurythmistin werden.“ Klavier und Flöte konnte sie ordentlich spielen, aber andere Anwärterinnen waren eben besser, und zum Trost nahm ihr Vater sie mit in den „Faust“, der damals in Dornach aufgeführt wurde, dort, wo Rudolf Steiner sein „Goetheanum“ hatte.

„Das Stück ging eine Woche, und nach drei Tagen strichen wir die Segel“, erzählt Liebeneiner lachend, während sie die besondere Sprachbehandlung der Anthroposophen imitiert.

Dieses Erlebnis taugte dann offenbar nicht als Beginn einer leidenschaftlichen Liebe zum Theater. Es war ein anderes, das sie entfachte. Und wieder hatte es mit dem geliebten Vater zu tun. In einer Schulaufführung spielte sie in Paul Claudels „Verkündigung“ mit, unter den Augen des berühmten Schauspielers und Regisseurs Wolfgang Liebeneiner.

„Da stand ja eine Schauspielerin auf der Bühne“

„Da stand ja eine Schauspielerin auf der Bühne zwischen all den Laien“, sagte der Vater anerkennend zu seiner „Mücke.“ Also wurde Johanna Liebeneiner Schauspielerin statt Eurythmistin. „Ich hab’ den einfachsten Weg gewählt und gar nicht gewusst, was auf mich zukommt“, erzählt sie mit weichem Wiener Zungenschlag. Die Eltern hatten sie nicht unterstützt, aber auch nicht behindert. Mutter Hilde Krahl war selbst eine bedeutende Schauspielerin.

Inzwischen bringt Liebeneiner über 50 Jahre Bühnenerfahrung mit. Sie hat eine Fülle an Fernsehrollen gespielt, unter anderem in „Liebling Kreuzberg“, „Bergdoktor“, „Alle meine Töchter“, in etlichen Tatort-Folgen und zuletzt war sie die Sybille Pasch in der ARD-Telenovela „Rote Rosen“. Ihren Beruf mit all seiner Vielfalt liebt sie noch immer: „Es ist schön, was er für uns Schauspieler bereit hält.“

Faust II hat am Sonntag, 23. Februar, 19 Uhr, im Großen Haus des Theaters Pforzheim Premiere. Am Samstag, 15. Februar, 11.30 Uhr, gibt es eine öffentliche Probe.