Schloss Neuenbürg will im Sommer Kulturfest feiern

Die Zwangspause in der Corona-Zeit nutzt das Schloss Neuenbürg für die Planung für das Spätjahr und für 2021: Dann soll das 20-jährige Bestehen des Schlossmuseums gefeiert werden.

Renovierungsarbeiten und Großputz fanden während der Winterpause im Januar und Februar statt, teilt Jaqueline Maltzahn-Redling, Leiterin des Schlossmuseums, auf Anfrage mit. Parallel arbeite das Museum „auf Hochtouren“ an den Planungen für 2020/2021.

Nach der Saisoneröffnung Anfang März mit der Ausstellung „Aus der Zeit gefallen? – Trachtenfrauen in Portraits“ sowie der der Ausstellung „Gerhard Sonns – Entdeckung eines Unbekannten“ im Forum für zeitgenössische Kunst bereitet Maltzahn-Redling von zuhause aus die nächste Ausstellung „Echt Glanz Stücke – Vom Wert des scheinbar Wertlosen“ vor. Hier drehe sich alles um das Thema „Upcycling“ – also Wiederverwertung. Abfallprodukte oder scheinbar nutzlose Stoffe werden in neuwertige Produkte umgewandelt.

Bei nächster Schau dreht sich alles um Wiederverwertung

Bei dieser Ausstellung mit Begleitprogramm sollen sich neben Leihgaben von Künstlern, Museen, Start-up-Unternehmen und Studenten der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim auch Bürger beteiligen. Hier gab es schon zahlreiche Angebote. Bis 31. März kann man sich noch bewerben. Die Eröffnung sollte eigentlich am 24. Mai stattfinden, dank Corona wird sich die Eröffnung aber verschieben. Der genaue Zeitpunkt ist noch offen.

Schlossmuseum wird 20 Jahre alt

Das Schlossmuseum blickt aber auch schon auf das nächste Jahr. 2021 feiert die Einrichtung 20-jähriges Bestehen mit dem Märchen „Das kalte Herz“. Der runde Geburtstag wird aller Voraussicht nach wieder im Juli stattfinden. Maltzahn-Redling ist „persönlich zutiefst getroffen“, dass der kürzlich verstorbene Initiator des Schlossmuseums als Zweigmuseums des Badischen Landesmuseums, Harald Siebenmorgen, daran nicht mehr teilhaben kann. „Gerne hätte ich ihn in die Programmgestaltung mit eingebunden.“

Neues Konzept für Bildhauersymposium

2021 soll auch das in Schloss Neuenbürg bereits etablierte Bildhauersymposium mit neuem Konzept in die neue Runde gehen. Das erste Bildhauersymposium fand bereits 2002 statt (weitere folgten 2007 und 2015). Hierzu will Maltzahn-Redling ich in den nächsten Wochen ein neues Konzept erstellen, das dann zunächst mit dem Förderkreis, der das Projekt finanziell unterstützt, besprochen wird.

„Wir möchten dazu wieder überregionale und regionale Künstler einladen. Geplant ist als Neuerung, Hochschulstudenten einzuladen, um ihnen eine Möglichkeit zu bieten, sich erstmals mit ihren Arbeiten einer Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Inwieweit Corona die Schloss-Veranstaltungen der kommenden Monate verändert, sei momentan noch unklar. Maltzahn-Redling hofft aber, dass der erstmals stattfindende Kultursommer Nordschwarzwald am 26. Juli mit internationalem Sommerfest und vielen Beteiligten stattfinden wird. Das Konzert in der Jazz-Ikone Sebastian Studnitzky und dem Luxemburger Pascal Schumacher muss aber verschoben werden. Bis 19. April bleibt das Museum vorerst geschlossen.