Schmuckhändler-Prozess: Langjähriger Freund traut dem Angeklagten Mord nicht zu

Sexspielzeug im Schrank und Treffen im Bibelkreis: Neue Fragen wurden am achten Verhandlungstag des Mordprozesses um den getöteten Pforzheimer Schmuckhändler aufgeworfen. Ein enger Freund des Angeklagten und Geschäftspartner sagten vor dem Schwurgericht aus und warfen ein neues Licht auf den Charakter des beschuldigten Edelsteinhändlers.

Einmal pro Woche hätten sie sich am Stammtisch getroffen und in einem Hauskreis über biblische Themen gesprochen, erzählte ein langjähriger Freund des Angeklagten. Außerdem wollte dieser als Mitglied einer christlichen Gruppe Gefangene im Heimsheimer Gefängnis besuchen. Diese Besuche sollten regelmäßig stattfinden. Dann kam aber der 21. Juni 2019 dazwischen – der Tag, an dem wie berichtet der Pforzheimer Schmuckhändler getötet wurde.

Dass sein Freund dafür verantwortlich sein soll, kann sich der Zeuge nicht vorstellen: „So wie ich ihn kenne, traue ich es ihm nicht zu“, sagte er vor dem Schwurgericht aus. Aus Geld und Besitz habe sich der Beschuldigte nie etwas gemacht, daher scheidet für ihn das Motiv Habgier aus.

Zeuge beschreibt den Angeklagten als ausgeglichen und großzügig

Den 36-Jährigen auf der Anklagebank charakterisierte er als zuverlässig, großzügig, ausgeglichen und zielstrebig. Er habe darauf hingearbeitet, sich eine zweite Firma aufzubauen, die er mit zwei Brüdern, einem Goldschmied und einem Fasser, führen wollte.

Die Brüder sollten in der Nachbarwohnung seines Büros einziehen. Diese Wohnung habe er im Frühjahr zusammen mit seinem Freund renoviert, bestätigte der Zeuge. Dass schon ein Bett in der Wohnung stand und ein Schrank habe ihn nicht gewundert, sagte der Freund aus. Und dass sich im Schrank Sexspielzeug befunden haben soll, wie ihm der Vorsitzende Richter Alexander Lautz vorhielt, habe er nicht gewusst.

Die Vorstrafe des Angeklagten sei ihm jedoch schon bekannt gewesen. Wie berichtet, saß er in den USA und in Deutschland wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material im Gefängnis. „Zu unrecht“ habe ihm der Angeklagte versichert. Und: Das Material sei ihm „untergeschoben“ worden. Dass im vergangenen Sommer erneut kinderpornografische Schriften beim Edelsteinhändler gefunden wurden, bereite ihm „Kopfzerbrechen“, gestand der Zeuge. Denn: „Ich kenne ihn als jemand, der der Wahrheit einen hohen Stellenwert beimisst.“

Schmuckhändler trug Spitznamen „Blender“

Eine Mitarbeiterin des Angeklagten sagte aus, dass sie sich drei Tage nach dem Todestag mit ihrem Chef über den zu diesem Zeitpunkt vermissten Schmuckhändler unterhalten habe. Der habe im Büro den Spitznamen „Blender“ getragen.

Der Angeklagte habe die Vermutung geäußert, der Schmuckhändler sei untergetaucht, sagte die Mitarbeiterin. An dem Montag sei ihr auch ein kaputtes Schnapsglas in der Spülmaschine aufgefallen, das wohl der Angeklagte nach seinem Geschäftsessen mit dem Schmuckhändler in die Maschine geräumt haben musste.

„Mordsärger“ mit Geschäftspartner

Ein Pforzheimer Geschäftspartner des Angeklagten schilderte ein Gespräch, bei dem der Beschuldigte von seiner neuen zweiten Firma mit Trauringfertigung erzählte. Dabei erwähnte der Angeklagte auch, dass er einen „Mordsärger“ mit einem Geschäftspartner habe, der Kollektionen, die der Angeklagte entwickelte hatte, unter eigenem Namen verkaufe.

Verschwundenes Altgold wurde eingeschmolzen

Ein Edelmetallarbeiter berichtete, dass einer der beiden Brüder aus der neuen Firma des Angeklagten am 26. Juni 2019 Altgold habe einschmelzen lassen. Vermutlich handelte es sich dabei um den Schmuck, der wie berichtet aus dem Auto des getöteten Schmuckhändlers verschwunden war.

