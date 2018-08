Anzeige

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 28 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 4378 im Kreis Calw.

Ein 42-jähriger Motorradfahrer war kurz nach 17 Uhr von Waldrennach in in Richtung Langenbrand unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Durch den Aufprall wurde der 42-Jährige vom Motorrad geschleudert und kam schwer verletzt am Fahrbahnrand zum Liegen. Der 53-jährige VW-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt.

Nach einer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurden beide in Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der Kreisstraße bis gegen 19.00 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4035072