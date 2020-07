Schwerer Verkehrsunfall bei Knittlingen – vier Verletzte

Anzeige

Am Freitagnachmittag ist es auf der Diefenbacher Straße bei Knittlingen auf Höhe eines Campingplatzes zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, übersah ein Autofahrer beim Überholen eines vor ihm fahrenden Sattelzugs ein entgegenkommendes Auto. Es kam zu einem seitlichen Frontalzusammenstoß, bei dem die Beifahrerin des überholenden Wagens eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt wurde. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen geborgen werden.

Straße am Unfallort gesperrt

Am Unfallort waren auch ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen im Einsatz. Neben der lebensgefährlich verletzten Frau kamen weitere drei verletzte Personen in umliegende Krankenhäuser. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei aktuell noch nichts bekannt. Die Straße ist am Unfallort noch voll gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN