Schwertransporter bleibt in Pforzheim beim Abbiegen an Ampel hängen

Ein steckengebliebener Schwertransporter sorgt im morgendlichen Berufsverkehr in Pforzheim für Ärger. Das riesige Fahrzeug blieb in der Nacht beim Abbiegen an einer Ampel hängen. Jetzt muss der Transporter rückwärts aus der Straße – laut der Polizei echte „Millimeterarbeit“.

Der Transporter fuhr mitten in der Nacht durch Pforzheim, als es passierte: Beim Abbiegen blieb der Schwertransporter an der Kreuzung von Heinrich-Wieland-Alle und Friedrich-Ebert-Straße gegen 2.30 Uhr an einer Ampel hängen. Laut Angaben der Polizei ist die Friedrich-Ebert-Straße seither gesperrt – und dies wird wohl vorerst auch so bleiben – der Einsatz soll nämlich noch eine ganze Weile dauern.

Beladen ist der Transporter nach Polizeiangaben mit einem großen Motor für das Heizkraftwerk. Das Gefährt wird jetzt langsam aus der Kurve manövriert – „Millimeterarbeit“, meint ein Polizeisprecher.

