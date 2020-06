So hat Corona die Pforzheimer Partnerstadt Vicenza in Italien getroffen

Anzeige

Das Coronavirus hat nicht nur hier, sondern auch in Vicenza, der Partnerstadt Pforzheims, das öffentliche Leben auf den Kopf gestellt und viele Opfer gefordert. In Venetien gab es knapp 20.000 Fälle, davon gelten 16.000 Menschen als geheilt, knapp 2.000 Menschen sind gestorben.

Von unserem Mitarbeiter Stefan Friedrich

In Vicenza stiegen die Zahlen zuletzt nur noch moderat an. Am Freitag beispielsweise waren es drei mehr als am Vortag. Ein Trend, der sich in den letzten Tagen zu verfestigen scheint. Noch Ende Januar war man optimistisch: In der Gegend von Vicenza ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Fall bekannt gewesen, so jedenfalls meldete es das lokale Medium „Vicenzatoday“. Trotzdem wurden vorsorglich bereits Maßnahmen ergriffen, sollten erste Fälle auftauchen. Das Virus selbst wurde allerdings noch als „weniger gefährlich als SARS“ eingestuft.

Italien und Deutschland im Coronavirus vereint

Einige Wochen später, Anfang März, hatte sich dann gezeigt: die Pandemie ist nicht mehr aufzuhalten. 744 Fälle waren zu diesem Zeitpunkt in der Region Venetien gemeldet, mit rund 38 Prozent die meisten in der Altersgruppe zwischen 45 und 64 Jahren, dagegen kaum welche im Alter bis 24 Jahren. Ein ganz ähnliches Bild wie in Deutschland.

237 Infizierte mussten stationär behandelt werden, 51 sogar intensiv. Es folgten restriktive Maßnahmen und der Lockdown am 10. März. Vieles ist dabei auf den ersten Blick vergleichbar mit den Maßnahmen in Pforzheim: Zugänge zu kommunalen Ämtern waren beispielsweise nur noch im Bedarfsfall und auch nur nach Terminvereinbarung möglich. Auch in Vicenza hat die Polizei kontrolliert, ob die Maßnahmen eingehalten werden. Apotheken in Vicenza warteten dagegen mit einem Service für gefährdete Personen auf, die zuhause bleiben sollten. Ihnen wurden Medikamente kostenlos geliefert.

Eine Woche später dann die nächste große Maßnahme im Kampf gegen das Virus: Ein Unternehmer aus der Gemeinde hat Masken hergestellt, die kostenlos verteilt wurden – unter anderem auch in den städtischen Supermärkten. Und: die Bürger machten sich gegenseitig Mut.

Flashmob macht Mut in Corona-Krise

Matteo Sandri, ein Sprecher bei Radio Vicenza, hatte die Idee zu einem besonderen Flashmob: freitagabends wurde zeitgleich in mehr als 100 Radiostationen der Song „Living“ von Vasco Rossi gespielt: „In Schwierigkeiten leben und lächeln, so wie du es nie getan hast, und dann denken, dass morgen immer besser wird.“ Diese Hoffnung hat die Bürger auch durch schwierige Zeiten getragen. Sie engagierten sich füreinander.

Paolo Dal Lago hatte Ende April eine Idee, wie man Hoteliers, Gastronomen und Händlern helfen könnte, damit diese wenigstens in der Lage sind, ihre Mieten und Rechnungen zu bezahlen: über die Plattform www.torniamopresto.it wurden Geschenkkarten verkauft. Anfang April konnten Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, die bedingt durch das Coronavirus mit „schwerwiegenden Liquiditätsproblemen“ zu kämpfen hatten, zudem Einkaufgutscheine für Lebens- und Grundnahrungsmittel im Wert von 50 Euro beantragen.

Lichtblicke in einer dunklen Zeit

Eine schöne Geschichte geschrieben hat zudem Cristina Avancini, Lehrerin aus Vicenza. Obwohl ihr Vertrag abgelaufen war, hat sie ihre Schüler weiterhin via Video unterrichtet, weil sie diese nicht im Stich lassen wollte. Sie wurde dafür von Staatspräsident Sergio Mattarella ausgezeichnet.

Inzwischen sind viele Spielplätze wieder geöffnet. Vorgesehen ist zudem die schrittweise Öffnung von Dienstleistungen. Demnach sollen Kindergärten für Drei- bis Fünfjährige den Betrieb wieder aufnehmen. Unterstützung hat auch Pforzheim angekündigt: Klar sei, dass die Herausforderungen der Corona-Krise nur europäisch und global „durch große Solidarität“ bewältigt werden könne.