So will die CDU Pforzheim an der mächtigen Rülke-Fraktion vorbeiziehen

Die CDU-Fraktion in Pforzheim will wieder wichtiger werden: Früher war man im Gemeinderat die wichtigste Kraft. Doch inzwischen dominiert die neue „Großfraktion“ unter der Führung von Hans-Ulrich Rülke (FDP). Den Rang als größte Fraktion könnte die CDU aber womöglich bald wieder zurückerobern – ganz ohne Wahlen. Nach Informationen dieser Redaktion gibt es konkrete Überlegungen hinsichtlich der CDU-nahen Gruppierung Jungen Liste.

Rückblende: Es war ein herber Schlag für die Pforzheimer CDU. Bei der Gemeinderatswahl im Mai 2019 kam die seit Menschengedenken stärkste kommunalpolitische Kraft in Pforzheim nur noch auf 19,5 Prozent der Stimmen. Der Rückgang um zehn Prozent kostete die Christdemokraten ein Drittel der Sitze und verfügt unter der Führung von Marianne Engeser noch über acht Ratssitze. Zwar hat keine andere Liste mehr, aber den Titel „größte Fraktion“ ist man los.

Rülkes einflussreiche Großfraktion

Denn Rülke schmiedete ein Bündnis aus Bäder-Freunden und City-Ost-Gegnern, das zusammen auf zehn Sitze kommt: Rülkes FDP, (vier Sitze) die Freien Wähler (drei), die Unabhängigen Bürger (zwei) und die Liste Eltern Deutschland (ein Sitz).

Obgleich die „Großfraktion“ bislang kaum einheitlich abstimmt, stieg Rülkes Einfluss noch einmal spürbar. Hinzu kommt die stärkere Präsenz der Fraktion in den Ausschüssen. Und Rülke erhielt das prestigeträchtige Amt des ehrenamtlichen Stellvertreters von OB Peter Boch (CDU). Ohnehin wirkt Rülke zuweilen wie der eigentliche Lenker der Rathauspolitik: Seine Großfraktion trieb erfolgreich die Entmachtung des Gestaltungsbeirats voran. Und sie setzte sich beim Bäderkonzept durch.

Rülke-Fraktion: Wahlversprechen erfüllt

Der FDP-Landtagsabgeordnete brachte die CDU sogar dazu, eine Variante zu billigen, die für Zukunft des von ihr lange favorisierten Wartbergbades keine gesicherte Finanzierung vorsieht. Und während Rülke der Öffentlichkeit erklärte, man habe wichtige Wahlversprechen erfüllt, musste die CDU sich für ihre Unterstützung rechtfertigen.

Das alles könnte anders aussehen, so hoffen CDU-Strategen, wenn man nur selbst wieder die stärkste Kraft im Rat wäre. Am besten ganz ohne Wahlen. Als Auftakt begreifen manche einen Coup von Stadtrat Thomas Müller. Der parteilose Politik-Neuling wurde auf der SPD-Liste gewählt, hatte aber kürzlich zum Erstaunen der Genossen per Pressemitteilung seinen Wechsel zur CDU angekündigt.

Formal sollte der Schritt an diesem Montagabend auf einer Parteiversammlung vollzogen werden. Damit wäre die CDU mit neun Sitzen zum Greifen nah an die zehn Männer der Rülke-Fraktion herangerückt.

CDU Pforzheim blickt auf Junge Liste

Doch die Überlegungen in der CDU gehen weiter. Schließlich gibt es mit der „Jungen Liste“ eine zweiköpfige Gruppierung im Rat, die mit „CDU-nah“ falsch beschrieben wäre, weil ihr Kopf ein echter CDU-Funktionär ist:

Philipp Dörflinger ist CDU-Ortsverbandschef und strebt bei der Nominierung am 27. März zudem die CDU-Landtagskandidatur im Wahlkreis Pforzheim an.

Eigentlich hatte man bei der Jungen Liste vor der Kommunalwahl betont, man werde keine Fraktionsgemeinschaft eingehen. Doch was wäre mit einem Eintritt in die CDU-Fraktion, wie jetzt von SPD-Überläufer Müller?

Würden die beiden Jungräte zur CDU wechseln, läge diese wieder einen Sitz vor Rülkes Mannen. Der Titel „Großfraktion“ könnten diese dann abgeben. Ob und wo für die CDU auf dem Weg dorthin kommunikative und rechtliche Risiken drohen, wird nach Kurier-Informationen derzeit geprüft.

Die Parteioberen geben sich noch zugeknöpft. Dörflinger antwortete am Montag nicht auf eine Anfrage. CDU-Fraktionschefin Engeser bestätigte indes knapp: „Es gibt entsprechende Überlegungen. Aber jetzt warten wir erst einmal die Nominierung zur Landtagswahl ab.“