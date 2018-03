Kinderbetreuung für Arbeitssuchende

Noch ist das Projekt in der Zerrennerstraße 3 in Pforzheim einzigartig, doch es könnte bald im ganzen Land Schule machen: In den ehemaligen Räumen des Pforzheimer Kurier können Eltern, die Hartz IV beziehen, ihre Kinder in die Kurzzeit-Kinderbetreuung geben. Das Pilotprojekt, realisiert durch eine Kooperation von Stadt, Jobcenter und Familienzentrum Au, soll eine effektive Unterstützung sein, um die Arbeitssuche der Betroffenen einfacher zu gestalten.

Sozialer Weg als Leitlinie

„Es freut uns sehr, dass wir in Pforzheim einen sozialen Weg fortsetzen können, den wir mit der Wilhelm-Baur-Stiftung und dem Brunhilde-Baur-Haus in Karlsruhe begonnen haben“, sagt Klaus Michael Baur, der Verleger der Badischen Neuesten Nachrichten. Am Verlagssitz Karlsruhe-Neureut ist ein ehemaliges Druckereigebäude in eine Kindertagesstätte umgewandelt worden, in Pforzheim entstehe nun aus der langjährigen Geschäftsstelle des Pforzheimer Kurier die Kurzzeit-Kinderbetreuung, zieht Baur die Parallele. Der BNN-Verleger betont: „Wir haben einen sozialen Auftrag und wir füllen ihn mit Leben.“ Als die Räume nach dem Umzug des Kurier nach über 50 Jahren von der Zerrennerstraße ins Zentrum der Fußgängerzone frei wurden, entschied man sich darum ganz bewusst für die neuen Mieter in den Erdgeschossräumen.

Resonanz ist bereits riesig

Offiziell wird die Einrichtung an diesem Freitag, 2. März, eröffnet – doch bereits seit mehreren Wochen können Eltern das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen. Trotz der kurzen Anlaufzeit ist die Resonanz schon groß. „Die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind wirklich toll und sehr positiv! Viele Mütter sehen es als große Chance, endlich wieder flexibel auf Angebote des Arbeitsmarktes reagieren zu können“, sagt Sabine El Aidi, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters Pforzheim. „Es fallen Sätze wie: ,Endlich kann ich meine Ausbildung beginnen‘, ,Ich wollte im letzten Jahr schon, aber mir fehlte die Kinderbetreuung‘ oder ,Jetzt kann ich endlich zu meinem alten Arbeitgeber gehen‘“, berichtet die Expertin. Man wolle nun in der Kooperation alles daran setzen, den Erziehenden den Rücken frei zu halten, so dass diese sich um ihren persönlichen Wiedereinstieg kümmern können.

Ausstattung lässt keine Wünsche offen

Auch Nicole Weeber, Leiterin der KuKi, freut sich über das gute Feedback: „Alle zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze für Kinder zwischen drei und sechs Jahren werden genutzt und es gibt auch schon eine Warteliste.“ Kein Wunder, schließlich lässt die Ausstattung nichts zu wünschen übrig: Neue, kindgerechte Sanitäranlagen, ein Spielraum, ein Theaterraum zum Puppenspielen und Verkleiden sowie ein Esszimmer, alles mit fröhlichem moosgrünem Linoleumboden ausgelegt.

„Meint ihr, wir bekommen das Dach da noch ganz oben drauf?“, fragt eine der Tagesmütter in die Runde und greift zu einem gelben Schaumstoff-Baustein. Kichern, Rufen. Ein paar Kinder stupsen den über zwei Meter hohen Spielturm aus bunten, weichen Spielsteinen an. Als das tolle Bauwerk dann tatsächlich steht, gibt es ein großes Hallo – wenige Sekunden später haben die kleinen Baumeister alles schon wieder unter Gelächter eingerissen. Ein spontaner Besuch zeigt: Die Stimmung in der KuKi ist prima, Kinder wie auch Betreuerinnen fühlen sich wohl.

Flexible Betreuungszeiten

„Momentan sind wir von 7.30 Uhr bis 14 Uhr im Einsatz – wir könnten aber auch schon eine Stunde früher anfangen, wenn ein Elternpaar den Bedarf hätte“, erklärt Weeber das flexible Konzept, das individuell auf die Arbeitssuchenden eingeht. Um eine sanfte Eingewöhnung zu ermöglichen, sind die Eltern vormittags einige Tage mit ihren Kindern hier, bevor sie sie vertrauensvoll in die Hände von Erzieherin Weeber und zwei Tagesmüttern geben. Wenn diese dann inmitten bunter Spielsachen mit den Kleinen herumtollen, sieht es aus, als wäre in den Räumen nie etwas anderes als eine Kinderbetreuung gewesen. Dabei ist es noch nicht einmal zwei Jahre her, dass hier Zeitungen verkauft und Anzeigenkunden beraten wurden.

Aufwendiger Umbau der alten Kurier-Räume

Um die Räume für die neuen Mieter vorzubereiten, ging eine aufwendige Umbauphase voraus. „Vom Fußboden bis zur Decke wurde alles neu gemacht, um den aktuellen Anforderungen an Brandschutz und Statik zu genügen. Die Raumaufteilung wurde geändert und Träger neu beschichtet“, erläutert Kurier-Geschäftsstellenleiter Frank Reuß. Für die gemütliche und zweckmäßige Einrichtung sorgte dann anschließend die Stadt. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir bekommen Rückmeldung, dass es kaum einen Kindergarten in Pforzheim gibt, der so hochwertig ausgestattet ist“, freut sich Reuß.