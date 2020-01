SPD Pforzheim: Wulff will in den Landtag – Genossen reagieren zurückhaltend

Anzeige

Stadträtin Annkathrin Wulff will es wieder wissen: Die Pforzheimer Landtagskandidatin von 2016 strebt auch 2021 wieder eine Kandidatur für die SPD an. Das kündigte die Ex-Kreisvorsitzende im Vorfeld einer Klausurtagung der SPD Pforzheim in der nächsten Woche an. Führende Genossen reagieren zunächst zurückhaltend.

Gerade erst hatte sie sich aus der Pforzheimer Parteispitze zurückgezogen, um sich auf Kommunalpolitik und Beruf zu konzentrieren. Jetzt sagt Annkathrin Wulff: „Neben der Kommunalpolitik schlägt mein Herz als Lehrerin und Hauptpersonalrätin natürlich nach wie vor auch sehr für die Landespolitik, da sich die Bildungspolitik nirgendwo sonst so unmittelbar gestalten lässt wie im Landtag.“

Wulff will also Landtagsabgeordnete werden. Sie verweist auf ihre Tätigkeit im Hauptpersonalrat für Berufliche Schulen beim Kultusministerium, die sie in der Entscheidung bestärkt habe. Zudem wolle sie „das Beste für Pforzheim und den Enzkreis herauszuholen, wenn es um weitere mir sehr wichtige Themen wie Umwelt, Digitalisierung und Wohnraum geht.“

Wulff will bei SPD Pforzheim werben

Hier müssten Land und Kommunen eng zusammenarbeiten, „insofern wäre ein Mandat als Stadträtin und Landtagsabgeordnete eine sinnvolle Verzahnung und Ergänzung für mich“, so Wulff, die als Mitglied der SPD-Antragskommission auch auf ihre parteipolitische Erfahrung auf Landesebene verweist.

Die 33-Jährige will nun unter anderem auf einer Klausurtagung von Ratsfraktion und Kreisvorstand am übernächsten Wochenende für ihre politischen Ziele werben. Führende Sozialdemokraten aus der Region zeigten sich zunächst zurückhaltend auf den Vorstoß.

SPD-Kreischef reagiert zurückhaltend

Kreischef Christoph Mährlein, der Wulff vor wenigen Wochen in diesem Amt nachgefolgt ist, erklärte auf Anfrage: „Wir sollten uns zunächst über inhaltliche Schwerpunkte verständigen und danach sehen, welche Personen dazu am besten passen“, so Mährlein, der eine eigene Kandidatur derzeit nicht ausschließen mag.

Mährlein war bekanntlich parteiintern heftig dafür kritisiert worden, dass er sich vor einigen Monaten für den Stadtrat-Stimmenkönig Uwe Hück als künftigen Bundestagsabgeordneten ausgesprochen hatte.

Hück selbst hatte bislang weder landes- noch bundespolitische Ambitionen dementiert. Auch er will sich auf Nachfrage nicht zu den Landtagsplänen seiner Fraktionskollegin äußern. Inhalte wie die Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeitnehmer stünden für ihn derzeit im Vordergrund, nicht Personalien.

Nachgesagt wird dem langjährigen Porsche-Mann nach wie vor, er wolle der Wahlkreisabgeordneten Katja Mast die Kandidatur für die Bundestagswahl im Herbst 2021 entreißen.

Mast verweist auf Enzkreis

Mast, die in Berlin stellvertretende Fraktionschefin ist, gibt sich zum Wulff-Vorstoß ebenfalls zurückhaltend. Die Politikerin machte gegenüber dieser Redaktion aber klar, dass auch im Wahlkreis Pforzheim der SPD-Kreisverband Enz mitreden darf, denn die Gemeinden Birkenfeld, Engelsbrand, Ispringen und Kieselbronn gehören ebenfalls zum Wahlkreis 42. „Es ist Sache der Partei, über Kandidaten zu entscheiden. Da der Wahlkreis über Pforzheim hinaus geht, entscheiden dies die beiden Kreisverbände zusammen.“