Der Streit um die Modalitäten für die Landtags-Kandidatenkür in Pforzheim und Enzkreis bei der SPD droht zu eskalieren. Nachdem der Landesvorstand der Partei im Sinne des Enzkreises für ein Delegiertensystem votierte, kündigt die Gegenseite um Uwe Hück Konsequenzen an.

Es sind harte Worte, mit denen Uwe Hück da um sich wirft. Von „faulem Spiel“ sowie „Diskriminierung“ ist die Rede, vom „Stimmenentzug für neue Mitglieder“ und von einer Klage vor Gericht. So jedenfalls ordnet er die Entscheidung der Landes-SPD im schwelenden Streit zwischen Pforzheim- und Enzkreis-SPD ein, wie nun die Landtags-Kandidatenkür aussehen soll.

Landesverband entscheidet pro Delegierte bei Kandidatenkür

Das Problem sind die Satzungen. In Pforzheim sollen die Kandidaten basisdemokratisch ermittelt werden, in den Enzkreisgemeinden per Delegiertensystem. Nur beinhaltet der Wahlkreis 42 neben Pforzheim auch die Gemeinden Birkenfeld, Kieselbronn, Ispringen und Engelsbrand.

Nun also entschied der SPD-Landesvorstand – zugunsten der Enzkreisgemeinden, die deutlich weniger Mitglieder haben als die Stadt. „Das Präsidium hat sich für dieses Vorgehen entschieden, da es ein sicheres Verfahren mit klar begrenzter Personenzahl und dadurch planbar in Zeiten von Corona ist“, heißt es dort auf Anfrage.

„Delegiertenversammlungen bilden außerdem die Stärke der einzelnen Ortsvereine sowie das Geschlechterverhältnis gerecht und von der SPD politisch gewollt ab.“

Kritik vom SPD-Pforzheim-Chef Mährlein

Doch der Teil mit den Ortsvereinen stimmt so nur bedingt. Die 70 Delegierten werden nach einem Schlüssel zugewiesen, der den Durchschnitt der gezahlten Mitgliedsbeiträge aus den vergangenen vier Quartalen zieht. Nur steckt die SPD Pforzheim im Wandel.

Rund 60 Neumitglieder von insgesamt 290 zählt der Kreisvorsitzende Christoph Mährlein. Das könne eine Verschiebung von zwei bis vier Delegierten Richtung Enzkreis ausmachen. „Für mich ist das eine Parteiergreifung“, sagt daher Mährlein.

Auch die hohe Frauenquote von 40 Prozent kritisiert er, da dies nicht repräsentativ sei. Außerdem warf er in einem Schreiben an den Landesvorstand diesem vor, unwillentlich die Polarisierung in der SPD Pforzheim/Enzkreis vorangetrieben zu haben.

Die Basisdemokratie wird in Zeiten von Corona außer Kraft gesetzt. Uwe Hück, SPD-Stadtrat in Pforzheim

Hück, der sich immer noch nicht zu einer möglichen Landtagskandidatur geäußert hat, sieht darin vor allem die Neumitglieder benachteiligt – von denen er selbst einen Großteil in die Partei mitgebracht hatte. „Es kann nicht sein, dass alte Funktionäre mit allen Mitteln versuchen, junge Mitglieder zu stoppen“, sagt er. Das sei diskriminierend. „Und das trifft mich im Kern“.

Das Corona-Argument lässt er nicht gelten. „Die Basisdemokratie wird in Zeiten von Corona außer Kraft gesetzt, und das geht gar nicht. Das stärkt nur den rechten Rand“, erklärt Hück. Zumal etwa im Landkreis Karlsruhe die Vorwahl auch basisdemokratisch vonstatten geht, unter Nutzung digitaler Mittel.

Mit seinem Anwalt bereite er rechtliche Schritte vor, möchte wegen Verstoßes gegen das Anti-Diskriminierungsgesetz klagen.

Unverständnis für Hück-Reaktion kommt aus dem Enzkreis

Kritik kommt vom Enzkreis-SPD-Vorsitzenden Paul Renner: „Ich weiß nicht, was sie damit bewirken wollen. Und ob sie die Partei in Pforzheim ganz kaputt machen wollen“, sagt er. Eine Diskriminierung könne er jedenfalls nicht erkennen, schließlich könnten die Neumitglieder ja mitabstimmen.

Stattdessen greift er Hück scharf an: „Ich bin enttäuscht von seiner Einstellung.“ Immerhin sei das eine demokratische Entscheidung im Landesvorstand gewesen. Die Pforzheimer Reaktion nannte er „bedauerlich“.

Mast und Wulff halten sich offiziell raus

Komplett aus der Diskussion heraushalten wollte sich übrigens die bislang einzige offizielle Landtagskandidatin Annkathrin Wulff. Und auch Bundestagsabgeordnete Katja Mast kommentierte: „Das war, ist und bleibt eine Entscheidung der Partei. Sie ist für das Nominierungsverfahren zuständig. Das war, ist und bleibt mein Credo.“