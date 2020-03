Stadt Pforzheim hält Gutachten zu Stadtwerke-Affäre unter Verschluss

Anzeige

Es steht Aussage gegen Aussage: In der Stadtwerke-Affäre in Pforzheim um angeblich verheimlichte Millionenverluste durch die deshalb fristlos entlassenen Geschäftsführer Roger Heidt und Thomas Engelhard rückt ein externes Gutachten von „Ernst & Young“ in den Mittelpunkt. Was genau drin steht und ob es die Ex-Chefs wirklich so stark belastet wie bisher dargestellt, ist inzwischen höchst fraglich.

Das auch von Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch geforderte Gutachten, wurde vom neuen Geschäftsführer Herbert Marquard im Januar 2019 bei „Ernst & Young“ bestellt und im April geliefert. Damals hieß es von der Stadt: Man werte den Bericht „als Beleg dafür, mit der Freistellung von Roger Heidt und Thomas Engelhard Ende Januar 2019 richtig gehandelt zu haben“. Er habe „strukturelle Defizite im Risikomanagement“ aufgezeigt. Konkreter wurden die Anschuldigungen nicht, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit.

Aufsichtsrat gibt sich selbst Absolution

Ausgerechnet diese Expertise, mit der sich der Aufsichtsrat selbst die Absolution für den Rausschmiss gab, holt die Stadtwerke jetzt im arbeitsrechtlichen Verfahren wieder ein. Vor der auswärtigen Kammer des Karlsruher Landgerichts in Pforzheim zitierte Heidt-Anwalt Andreas Pentz am vergangenen Donnerstag aus einem Sitzungsprotokoll des Aufsichtsrats, das dem Gericht offenbar noch nicht vorlag.

Darin geht es um Aussagen, die der verantwortliche „Ernst & Young“-Gutachter gegenüber dem Kontrollgremium gemacht haben soll. Diese Aussagen wollen aber so gar nicht zum Bild passen, das bisher vom Gutachten vermittelt wurde. So zitierte Anwalt Betz aus dem Papier unter anderem, die Prüfer hätten bei den beiden Chefs „keinen Moment identifizieren können und keine Indikation, dass willentlich etwas manipuliert worden sei“.

Was der Anwalt der Mannheimer Kanzlei „Rohwedder, Zimmermann, Hass“ naturgemäß als Beleg für die Unschuld der Mandanten darstellte und den Stadtwerken deshalb gar Prozessbetrug vorhielt, wollten man dort nicht gelten lassen. In der Verhandlung hatte SWP-Anwalt Ralf-Dietrich Tiesler recht allgemein pariert: Die Aussagen seien aus dem Zusammenhang gerissen und bildeten nicht das Gutachten ab.

Stadt Pforzheim weist Vorwürfe zurück

Eine ausführlichere Reaktion lieferte die Stadt Pforzheim schließlich am Freitag. Ein Sprecher: „Die in der gestrigen Verhandlung von der Gegenseite erhobenen Vorwürfe sind aus unserer Sicht nicht haltbar.“ Zudem behauptet der Sprecher: „Die Klägervertreter waren auch auf wiederholte Nachfrage des Vorsitzenden Richters nicht in der Lage den Vorwurf des Prozessbetruges durch irgendeine Tatsache zu belegen.“

Der Heidt-Anwalt sieht das anders und bleibt beim Vorwurf des versuchten Prozessbetrugs. Das wäre ein strafrechtliches Vergehen durch das „vorsätzliche Vorbringen einer falschen Aussage oder falscher Beweismittel oder jeglicher anderer Täuschungshandlung durch eine Partei in einem Gerichtsprozess“ mit dem Ziel beim Gegner einen Vermögensschaden zu verursachen.

Verschiedene Version zu Aufsichtsratschefs

Unabhängig dieser ungeklärten Rechtsfragen hat das Gutachten eine heikle politische Dimension. Der Anwalt behauptet: Der jetzige Stadtwerkchef Herbert Marquard und Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Büscher – der Erste Bürgermeister der Stadt Pforzheim – hätten die Öffentlichkeit wissentlich in die Irre geführt. Das belegten auch andere Protokolle aus dem Aufsichtsrat. Zudem gehe daraus hervor, dass dem Gremium bewusst gewesen sei, wie unsicher die fristlose Kündigung war.

Die Rolle des Aufsichtsratspräsidiums in der Stadtwerke-Affäre, bestehend aus Bürgermeister und Aufsichtsratschef Büscher und Otto Huber vom Minderheitsgesellschafter Thüga, seien auch der eigentliche Hintergrund des angekündigten Rückzugs der beiden, insinuierte der Rechtsanwalt.

Büscher hatte das zuletzt ganz anders dargestellt.

Rathaus: Vertrauliches Gutachten bleibt unter Verschluss

Die Stadtverwaltung Pforzheim und die Stadtwerke hoffen nun auf die weiteren Verhandlungen. In einer „Die aus einem internen Aufsichtsratsprotokoll entnommenen Zitate sind völlig aus dem Kontext herausgerissen und für die rechtliche Beurteilung durch das Gericht irrelevant.“ Man habe großes Vertrauen in das unabhängige Gerichts. Die transparente Veröffentlichung der von den Parteien so unterschiedlich wahrgenommenen Gutachtens lehnt die Stadt allerdings ab. Begründung: „Sowohl das Gutachten als auch Aufsichtsratsprotokolle sind interne Dokumente und unterliegen der Vertraulichkeit.“