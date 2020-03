Stadt Pforzheim will Kunstrasenplätze aus Kork testen

Anzeige

Kunstrasen aus Kork – kann das gut gehen? Die Stadt Pforzheim möchte das nun gleich an zwei Beispielen testen, beim SV Büchenbronn und bei der PSG Pforzheim. Denn durch eine Debatte bei der EU sind die sicheren Alternativen überschaubar.

Manchmal haben kleinste Dinge große Auswirkungen. Im Fall der beiden geplanten Kunstrasenplätze, auf die man beim SV Büchenbronn und der Post-SG Pforzheim sehnsüchtig wartet, ist es mikroskopisch kleines Plastik. Dem hat die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) den Kampf angesagt. Das führt zu einer großen Unsicherheit und einer Alternative, die man eher mit Riesling statt mit Rasen in Verbindung bringt.

Weiterlesen: Umweltschädliches Granulat auf fast 1000 Kunstrasenplätzen

Korkrasen sind Thema in zwei Ausschüssen

„Eine Verfüllung mit Kork stellt derzeit die einzige Möglichkeit dar, bei der es längere Erfahrungswerte (über fünf Jahre) gibt und die Risiken entsprechend überschaubar sind“, lautet die Empfehlung in den Vorlagen des Bau- und Liegenschaftsausschusses am Mittwoch und des Sportausschusses am Donnerstag. Ideen wie Sand- oder Nichtbefüllung scheiden damit aus.

Experte wirbt für Korkrasen-Lösung

Nur: Eine komplette Lebensspanne von mehr als zehn Jahren hat in Deutschland noch kein mit Kork befüllter Rasen durchlaufen. „Es gibt sie seit acht Jahren“, sagt Kunstrasen-Experte Matthias Renz, Geschäftsführer der Firma Sportstättenbau Garten-Moser in Reutlingen.

Auch interessant: Debatte um Kunstrasenplätze: Das sagen Vereine aus der Region

Die Erfahrungen seien allerdings gut, trotz diverser Sorgen und Ängste, die auch bei den betroffenen Pforzheimer Vereinen kursieren. Die Stadt Pforzheim nennt „Schimmel“ und „Ausschwemmungsgefahr“ unter anderem als Risiken. „Das Korkmaterial muss im Vorfeld geprüft werden“, stellt Renz klar, Schimmel schließt er aus. Anders sieht der Experte die Gefahr des Ausschwemmens, etwa bei Starkregen. „Das kann im ersten halben Jahr passieren, wenn der Kork noch nicht richtig auf der Quarzsandschicht darunter aufliegt.“

EU verwirrt mit Anfragen zu Mikroplastik und Kunstrasen

Warum muss es überhaupt Kork sein? Gemäß der Sitzungsvorlage sind derzeit bei der EU zwei Verfahren in der Schwebe. Bei dem einen geht es nur um neue Richtwerte, wodurch vor allem recyceltes, schwarzes Gummigranulat nicht mehr verwendet werden dürfte.

Krasser könnte sich allerdings die zweite Anfrage auswirken. Demnach deute sich „ein grundsätzliches Verwendungsverbot von Mikroplastik als Füllmaterial in Kunstrasenplätzen an, welches frühestens 2021 beschlossen werden dürfte“.

Wir drängen auf eine schnelle Lösung

Dieter Rüdenauer, Vorsitzender des SV Büchenbronn

Doch die Zeit zum Aussitzen hat man beim SV Büchenbronn nicht. „Wir drängen auf eine schnelle Lösung“, betont Dieter Rüdenauer. Der Vorsitzende des SV Büchenbronn befürchtet: „Wir können sonst bald den Spielbetrieb nicht mehr aufrechterhalten.“

Weiterlesen: Der „rote Rasen“ auf dem Rückzug: Kaum noch Ascheplätze im Kraichgau

13 Jugendmannschaften, zwei Hauptteams und dazu noch die Leichtathletik-Abteilungen drängen auf den Naturrasen des Landesligisten. Ein zweiter Platz müsse dringend her. Etwas entspannter ist die Lage bei der PSG. Dort soll der Kunstrasen den bisherigen Hartplatz ersetzen. „Wir nehmen es, wie es kommt“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Jerry Jeschek.

Sonstige EU-Länder sind bei Korkrasen zurückhaltend

Die Kosten steigen durch die Kork-Variante. Mit 610.000 Euro plant man in den Ausschüssen Sport und Bau- und Liegenschaften an Kosten für den PSG-Rasen. Der SVB-Rasen soll sogar 882.000 Euro kosten. Allerdings hätte es noch teurer werden können, betont Renz.

Denn eine europaweite Hatz auf die Rinde der Korkeiche fiel bislang aus. „In Frankreich wurden 2019 so viele Kunstrasen mit Gummigranulat gebaut wie nie zuvor“, berichtet der Experte, EU hin oder her. „In Italien, Frankreich und vielen anderen Ländern werden die Plätze anders gebaut.“

Und zwar sogar mit noch mehr Granulat, weil die untere Quarzsand-Schicht wegfällt. „Da sagt man: Wir können gar nicht anders bauen“, so Renz. Es sei daher denkbar, dass das Gummi-Verbot doch nicht kommt. Oder, dass die Industrie bis dahin kostengünstigere Alternativen entwickelt hat. Beim SV Büchenbronn hat man einen so langen Atem aber nicht.