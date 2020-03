Stadt Pforzheim und Enzkreis ehren verdiente Sportler und Funktionäre

Anzeige

Mit einer bunten Leuchtpoi-Show vom Zirkus Globulini endete die Sportlerehrung der Stadt Pforzheim und des Enzkreises im Congresscentrum Pforzheim (CCP) am Freitagabend. Und bunt war auch das Feld der Geehrten, die für ihre im Jahr 2019 erzielten Leistungen ausgezeichnet wurden.

So freuten sich sowohl junge Sportler wie die als erstes geehrte Keglerin Julia Bozanovic ebenso über Preise wie die erfahrenen Pforzheimer Sportschützen oder mit dem Verdienst fürs Ehrenamt belohnte Funktionäre.

Auch das Coronavirus spielt eine große Rolle

Auch die Thematik rund um das Coronavirus spielte eine große Rolle. „Das Händeschütteln sollte dieses Jahr ein wenig spärlicher ausfallen, es wird gebeten, ganz darauf zu verzichten. Möglich ist auch die Begrüßung mittels Ellenbogencheck. Ich habe zumindest noch keine Schiedsrichter gesehen“, witzelte Markus Epple, Geschäftsbereichsleiter Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP), der kurzfristig für Jörg Augenstein eingesprungen war.

Dass eine nicht geringe Anzahl an Sportlern die Auszeichnungen nicht persönlich in Empfang nehmen konnte, weil sie inmitten der Vorbereitung auf das neue Sportjahr stecken, nahmen die Besucher in Kauf – schließlich wird insgeheim darauf gehofft, dass einige Athleten den Sprung zu Olympia in Tokio schaffen.

Erfolg ist das Erreichen von Zielen, die man sich gesetzt hat.

Anna-Lisa Aldinger, Spielertrainerin Faustball TSV Dennach

Oder wie es die Faustballerinnen Elena Kull und Anna-Lisa Aldinger (TSV Dennach) in ihren Dankesworten formulierten: „Erfolg ist das Erreichen von Zielen, die man sich gesetzt hat.“

Pforzheim: Namen und Erfolge 2019

Julia Bozanovic (1. HKO Pforzheim): Deutsche Kegel-Vizemeisterin Jugend.

Constantin Preis (VfL Sindelfingen): Teilnehmer WM Doha, deutscher Meister, 400 m Hürden, 4. Platz U23-EM.

Domenik Hahn (TV Huchenfeld): deutscher Meister bei den Polizeimeisterschaften, 3 x 1.000m Staffel.

Lidia Zentner (Gazelle Pforzheim Königsbach): Deutsche Vizemeisterin, Masters, 3.000 Meter.

Peter Schultz (Gazelle Pforzheim Königsbach): Deutscher Meister M 70, Masters, 800 und 1.500 Meter.

Georg Meeh (Skiclub Pforzheim): Deutscher Meister oberste Klasse Ski-Inline Parallelslalom.

Rudolf Hörger (Schützengesellschaft Pforzheim): Deutscher Meister im Bogenschießen, Masters, Bogen Recurve.

Franz Lotspeich (Schützengesellschaft Pforzheim): Europameister oberste Klasse, Vorderladerflinte Perkussion.

Philipp Lichtenfels (Schützengesellschaft Pforzheim): 3. Platz bei deutschen Meisterschaften, oberste Klasse, Vorderladerflinte Perkussion.

Philipp Lichtenfels und Hans Männchen (Schützengesellschaft Pforzheim): Deutscher Mannschaftsmeister, Vorderladerflinte Perkussion.

Frank Waidner, Roland Dupont, Hans Männchen (Schützengesellschaft Pforzheim): 3. Platz deutsche Meisterschaften Mannschaft, Vorderladerflinte Steinschloß.

Franz Lotspeich, Alfred Bloem, Hans Waidner (Schützengesellschaft Pforzheim): Europameister Mannschaft, Vorderladerflinte Steinschloß.

Franz Lotspeich, Armin Grübl, Martin Huber (Schützengesellschaft Pforzheim): Europameister Mannschaft, Vorderladerflinte Perkussion.

Petra Steinberg (SSC Sparta): 3. Platz deutsche Schwimm-Meisterschaften AK 55.

Emelie Walther (Judo-Club Pforzheim): Taekwondo, 3. Platz deutsche Meisterschaften, Jugend A, 63kg.

Marius-Andrei Balan und Khrystyna Moshenska (Schwarz-Weiß Club Pforzheim): Vize-Weltmeister lateinamerikanische Tänze.

Elias Nazarenus und Angelina Weber (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim): deutscher Meister Junioren II Latein.

David Fix (TC Wolfsberg): deutscher Tennis-Meister im Doppel U14.

Dirk Walterspacher (Badischer Turner-Bund/Turngau Pforzheim Enz): 1. Platz beim Deutschlandpokal mit dem gemischten Team Baden Senioren.

Ellen Felkl (Badischer Turner-Bund/Turngau Pforzheim Enz): 1. Platz beim Deutschlandpokal mit dem gemischten Team Baden Senioren.

Mike Frank, Martin Frank, Dominik Albrecht, Marco Augenstein, Andre Bauhofer, Arno Sackmann, Kim Treptau, Kurt Kaiser (Versehrtensportgruppe Pforzheim): 2. Platz deutsche Meisterschaften im Sitzball, zusätzlich Sieger im Länderpokal.

Die Geehrten aus dem Enzkreis

Carolina Krafzik (VfL Sindelfingen): Teilnehmerin Leichtathletik-WM Doha über 400 m Hürden, deutsche Meisterin 400 m Hürden.

Christian Hergenröther, Juliane Höhne, Romina Ciappina, Jasmine Thomas, Ezinne Kalu, Kristina Rakovic, Rebecca Tobin, Kimberley Pierre-Louis, Marta Tudanca, Marina Markovic, Renata Pudlakova, Mante Kvederaviciute, Linn Schüler, Lina Pikciute, Emma Stach, Milica Deura (FC Nöttingen/Rutronik Stars Keltern): Deutscher Vizemeister Frauenbasketball.

Benjamin Bürkle, Lukas Noah Friedrich, Jan Weissert, Valentin Beye (TV Feldrennach): Schülermannschaft-Gewichtheben, deutscher Meister.

Moritz Isola (TSG Niefern): Deutscher Leichtathletik-Meister U20, 200 Meter.

Benjamin Boss (RSV Schwalbe Ellmendingen): Deutscher Meister, Bahnradfahren Eliteklasse.

Moritz Augenstein (RSV Schwalbe Ellmendingen): 3. Platz deutsche Meisterschaften, Bahnradfahren Eliteklasse.

Nina Reichenbach (RSC Bretten): Fahrradtrial-Weltmeisterin.

Saskia Missoum (RRMSV Kieselbronn): Rollkunstlauf, Dritter Platz bei Europameisterschaften in der Meisterklasse.

Nadine Leicht (RRMSV Kieselbronn): Rollkunstlauf, Bundesmeisterin in der Meisterklasse.

Marie Suedes (RRMSV Kieselbronn): Rollkunstlauf, Vize-Bundesmeisterin in der Meisterklasse.

Max Braun (KKS Ispringen): Schützen, Europameister bei den Junioren, KK-Gewehr 3 x 40, 50 m.

Colin Fix (KKS Ispringen): Schützen, Deutscher Juniorenmeister, Luftgewehr 10 m.

Dennis Neyer (KKS Ispringen): Schützen, 2. Platz Deutsche Juniorenmeisterschaften, Luftgewehr 10m.

Sarah Billinger (TSV Grunbach): Taekwondo, 1. Platz Deutscher Jugend Cup Einzel weiblich 8 bis 11 Jahre, Poomsae.

KTV Straubenhardt (vertreten durch Coach Steve Woitalla): Deutscher Kunstturn-Mannschaftsmeister.

Jamie Kastner (TV Nöttingen): Trampolinturnen, dritter Platz beim Deutschland-Cup weibliche Jugend 13-14.

Kuno Kühner, Sonja Pfrommer, Annkatrin Aldinger, Anna-Lisa Aldinger, Jasmin Fischer, Nicole Neumayer, Laura Pross, Elena Kull, Lena Wahl, Laura Schinko, Fenja Stallecker (TSV Dennach): Frauenmannschaft-Faustball, Weltcup-Sieger und Europacup-Sieger (Halle und Feld).

Katja Stöhrer (TV Kieselbronn): Deutsche Ringtennis-Jugendmeisterin 15-18.

Elisa Kolonko (TV Kieselbronn): Deutsche Ringtennis-Vizemeisterin Jugend 15-18.

Rainer Hufnagel (TV Kieselbronn): Deutscher Meister M 50.

Wulf Bangert (TV Kieselbronn): Deutscher Ringtennis-Vizemeister M 40.

Timo Hufnagel (TV Kieselbronn): Deutscher Vizemeister Meisterklasse, Ringtennis Einzel.

Timo Hufnagel und Kim Hufnagel (TV Kieselbronn): Dritter Platz Deutsche Ringtennis-Meisterschaften.

Britt Albrecht und Timo Hufnagel (TV Kieselbronn): 2. Platz Deutsche Meisterschaften Ringtennis-Mixed.

Achim Schmied und Carina Mezger (TV Kieselbronn): 2. Platz deutsche Ringtennis-Meisterschaften Mixed AK 40.

Achim Schmied und Martin Stalp (TV Kieselbronn): 2. Platz deutsche Ringtennis-Meisterschaften Männer 40 Doppel.

Tobias Mezger und Wulf Bangert (TV Kieselbronn): 3. Platz deutsche Ringtennis-Meisterschaften Männer 40 Doppel.

Elisa Kolonko und Maurice Binder (TV Kieselbronn): dritter Platz Deutsche Meisterschaften Mixed Jugend 15-18.

Chiara Baumann und Cécile Binder (TV Kieselbronn): 3. Platz deutsche Meisterschaften Doppel Jugend 11-14.

Timo Hufnagel, Rainer Hufnagel, Brii Albrecht, Wulf Bangert, Achim Schmied, Martin Stalp, Carina Mezger, Ulrike Schmied (TV Kieselbronn): 3. Platz deutsche Mannschaftsmeisterschaften Ringtennis.

Sonderehrungen für Pforzheim

Desire Kolasinac (TG 88 Pforzheim/Handball): Mit 264 Saisontreffern avancierte sie in der Saison 2018/19 zur besten Torschützin aller dritten Handball-Ligen in Deutschland.

SG Pforzheim-Eutingen (Handball, B-Jugend männlich): Meistertitel in der Oberliga Baden-Württemberg, Teilnahme an der Endrunde der deutschen Meisterschaft.

Rolf Stahl (LC 80 Pforzheim/Leichtathletik/Ehrenamt): Ehrenvorstand beim LC 80, seit Ende der 80er-Jahre Beisitzer im Rechtsausschuss beim blv, Jugendleiter im Leichtathletikkreis Pforzheim, viele Jahre Kreisvorsitzender.

Sonderehrungen für den Enzkreis