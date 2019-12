Star-Wars-Start in Pforzheim: Gratis-Popcorn für kostümierte Fans

Anzeige

Es ist angerichtet für das Kino-Highlight des Jahres – oder besser gesagt der Jahre 2019 und 2020 – in den Pforzheimer Kinos. An diesem Mittwoch feiert der neunte Teil von Star Wars Premiere. Es ist der Abschluss der Skywalker-Saga. Entsprechend aufgeregt ist man auch bei den Lichtspielhäusern in Pforzheim.

Der Andrang jedenfalls sei groß, berichten die Geschäftsführer der Pforzheimer Kinobetriebe Michael und Nicolas Geiger. Wenngleich das Vorbestellen generell in diesem Jahr rückläufig sei, verbuche man in Pforzheim bei Star Wars IX einen starken Sog und es gebe schon mehrere hundert Reservierungen vor dem Kinostart. In atmosphärischer Hinsicht allerdings sind Vater Michael und Sohn Nicolas Geiger vom Ende der Saga schon jetzt ein wenig enttäuscht.

„Wir durften ja nicht einmal eine Mitternachtspremiere machen“, klagt Michael Geiger. Die hatte es etwa beim Kinostart von Episode acht noch gegeben. Sohn Nicolas erklärt die Hintergründe: „Das ist mittlerweile weltweiter Standard. Da ist alles geheim bei diesen Riesenblockbustern.“ Für die Premiere des neuen James-Bond-Filmes 2020 drohe ein ähnliches Szenario.

Und so ist die erste Pforzheimerin, die den fertigen Film sehen wird, Kaya Marie Möller. Sie ist bei der offiziellen Deutschlandpremiere an Mitternacht in Köln dabei. Die in der Goldstadt geborene Synchronsprecherin von Hauptfigur „Rey“ hatte gegenüber dieser Zeitung von einem „teuren Vertrag“ gesprochen, sollte sie etwa das Ende der Saga im Vorfeld ausplaudern.

Technische Hürden gegen Spoiler

Im Gegensatz zu Beteiligten haben Kinos zudem technische Hürden, die ein früheres Anschauen verhindern. Zwar lag der Film bereits seit einigen Tagen auf den Servern der Pforzheimer Kinobetriebe. „Das ist aber eine Datei, mit der wir nichts anfangen können“, erklärt Nicolas Geiger. Um die zu öffnen, brauche es einen digitalen Schlüssel – und der funktioniere erst ab Mittwoch, nach elf Uhr. „Es geht darum, dass man den Film nicht kopiert oder mitschneidet.“ Und deshalb kommt es auch zu der krummen Uhrzeit am späten Morgen in Deutschland – damit der Film weltweit zeitgleich anlaufen kann, von Sydney bis Los Angeles.

Auch im Kino selbst droht eine maue Atmosphäre. Zwar sind Star-Wars-Kostümtruppen wie die 501. German Garrison in Kinos der Region im Großeinsatz, etwa in Stuttgart oder in Karlsruhe. Nach Pforzheim kommen sie allerdings nicht oder nur als Einzelpersonen, wie man auf Nachfrage versichert. In der Familie Geiger setzt man trotzdem auf den einen oder anderen Jedi oder Sturmtruppler, der sich ins Kino verläuft. „Wer kostümiert kommt, der bekommt eine Packung Popcorn umsonst“, verspricht Nicolas Geiger. „Wer es kann, soll verkleidet kommen.“

Los geht es in den Kinos Cineplex und Rex – die beide zu den Kinobetrieben gehören – mit der ersten Vorstellung um 13.30 Uhr. Zunächst plant man mit drei Sälen im Cineplex und einem im Rex. „In den ersten Tagen muss man flexibel sein“, sagt Nicolas Geiger. Zum Beispiel werde man schauen, ob die 3D- oder die 2D-Version stärker nachgefragt wird und dann entsprechend reagieren. Möglich sei, so Nicolas Geiger, den Film bis März laufen zu lassen.