Der gesamte Handball-Spielbetrieb ruht wegen der Corona-Pandemie zunächst bis 19. April auf allen Ebenen. Wie geht es danach weiter? Geht es überhaupt weiter? „Das wäre Kaffeesatzleserei“, meint der Vorstand der TG 88 Pforzheim, Bernd Heinz. „Das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Aber die Gesundheit aller ist wichtiger als alles andere“, so Heinz.

„Ich glaube nicht, dass das noch Sinn macht“, sagt Wolfgang Taafel, Handball-Abteilungsleiter der TGS Pforzheim. „Der Hype geht doch jetzt erst richtig los.“ Als „völlig unrealistisch“ hält HC Neuenbürgs Vorsitzender Rainer Sorg eine Fortsetzung der Runde.

„Die Hallen sind geschlossen und es gibt keine Anzeichen, dass sich ab dem 20. April da was ändern wird und wir trainieren können“, gibt er zu bedenken. „Wir gehen davon aus, dass wir nicht mehr spielen. Da passiert nichts mehr“, sagt Philip Kunz. Er ist Handball-Abteilungsleiter beim TV Ispringen und auch selbst Aktiver.

Abgehakt hat Peter Bischoff vom TV Birkenfeld eine Saison zum Vergessen, die das TVB-Männer-Team sieglos am Tabellenende der Bezirksliga sieht. „Wir hätten nach dem 19. April sowieso nur noch ein Spiel“, sagt Bischoff. Egal wie letztendlich gewertet werde, wo sich die Birkenfelder Männer in der nächsten Saison finden würden, das stehe sowieso fest: „Ich gehe mal davon aus ganz unten.“

Auch wenn es in der Runde 2019/2020 sportlich richtig schlecht gelaufen ist, „finanziell bleibt nichts hängen“, fügt Peter Bischoff hinzu. „Wir müssen die Sporthalle nur bezahlen, wenn sie benutzt wird, das ist kein Problem.“ Bereits vorzeitig beendet worden sind alle Jugendligen. „Für den Nachwuchs finde ich das abrupte Ende schade“, so Bischoff.

Wir wollen bis Mitte April eine endgültige Entscheidung, auch um den Vereinen Planungssicherheit zu geben. Uwe Grammel

Wie es nach dem 19. April weitergeht, damit beschäftigt sich eine übergreifende Arbeitsgruppe von Deutschem Handballbund (DHB) und Landesverbänden, die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheits- sowie der Sicherheitsbehörden einbezieht. „Wir wollen bis Mitte April eine endgültige Entscheidung, auch um den Vereinen Planungssicherheit zu geben“, sagte Uwe Grammel, der kommissarisch den neuen Handball-Bezirk Alb-Enz-Saal (Karlsruhe-Pforzheim-Bruchsal) leitet in einem Kurier-Interview.

Wegen des drohenden Saisonabbruchs sucht er mit seinen Kollegen im Verband nach Lösungen. Es geht um spieltechnische Konsequenzen für die Saison 2019/2020 sowie den daraus resultierenden Rahmenbedingungen des Spielbetriebs in der Runde 2020/21. Wichtig sei, so Hans Artschwager, Präsident des Handballverbandes Württemberg (HVW), Vize-Präsident des DHB und Sprecher der Landesverbände, dass man das Für und Wider mit Bedacht abwäge.

Warum so lange bis Mitte April gewartet wird, hat für den sportlichen Leiter der SG Pforzheim/Eutingen, Wolfgang Lipps, einen Grund: „Bis zum 15. April müssen alle Vereine der Dritten Liga, Oberliga und Badenliga für die kommende Runde gemeldet sein. Ich vermute, die Entscheider werden diesen Stichtag abwartet, um zu sehen wer meldet.“

Finanzielle Ausgleiche

Ein weiterer Punkt der Beratungen: „Es sollten auf allen Ebenen, nicht nur im Profibereich, finanzielle Ausgleiche geschaffen werden“, erklärt Peter Knapp (Oftersheim), der Präsident des Badischen Handball-Verbandes (BHV) und Vorstandsvorsitzender von Handball Baden-Württemberg.

Sein Kollege Alexander Klinkner (Ettlingen), Präsident des Südbadischen Handballverbandes (SHV), schlägt vor, „dass alle Vereine auf Grund der wegfallenden Spiele, Meisterschaften, Bewirtungs- und Festeinnahmen im Steuerjahr 2020 von allen fiskalischen Zahlungen freigestellt werden sollten“. Dies würde, so Klinkner, auch den Ehrenamtlichen und Helfern vor Ort massiv helfen.

Rainer Sorg bezeichnet diesen Vorschlag als einen Denkansatz, der den Vereinen gut tun würde. Weil es keine Lehrgänge oder Schiedsrichterbeobachtung gäbe, spare der Verband ja auch Kosten, meint er. „Jeder Euro, den wir nicht bezahlen müssen, tut uns gut“, sagt Bernd Heinz von der TG 88.

„Das wäre ein fairer Zug, vielleicht kommen wir mit einem blauen Auge davon.“ Dass die Stadt Pforzheim Mietzahlungen der Vereine für Hallen und Sportstätten aussetzt, findet er „klasse“. Heinz: „Das ist ein riesen Unkostenfaktor, da wurde eine sehr große Last von uns genommen.“ Mit den Spielerinnen und Spielern werde man auch einen Weg finden.

Kurzarbeitergeld für Spieler beantragt

„Beim Corona-Rettungsschirm wurden die Vereine vergessen. Im Grunde sind die doch Wirtschaftsbetriebe. Genau wie für Kleinstunternehmen müsste es Überbrückungsgeld geben“, sagt Wolfgang Taafel. Für einen Teil der Spieler und Angestellten habe man Kurzarbeitergeld beantragt. Reise- oder Schiedsrichterkosten fielen für den Drittligisten jetzt zwar weg, aber auch die Einnahmen fehlten und so werde in der Summe ein Minus stehen.

Taafel: „Der Etat für die laufende Saison ist gedeckt. Ein Risiko gibt es für die kommende Runde mit Blick auf Sponsoren. Was machen Unternehmen dann, die durch die Corona-Krise Probleme bekommen haben?“ Das, so Taafel, werde alle Vereine treffen. Angefangen beim Trikotsponsoring über Werbebänder in den Hallen bis hin zu Anzeigen in den Programmheften – dafür könnte dann Geld fehlen.

„Deshalb müssen wir Vorkehrungen treffen für nächste Runde. Jetzt zählt die Solidarität aus der Mannschaft heraus, um vielleicht über Gehaltsverzicht Rücklagen zu bilden. Wenn diese nicht gebraucht werden, gibt’s das Geld zurück.“ Zusammen stehen und vernünftig sein, darauf komme es jetzt an, meint Rainer Sorg.

Nicht so tun, als hätte die Saison nie stattgefunden

Für den Fall, dass die Saison nicht zu Ende gebracht werden kann, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, gibt es mit Paragraf 52 der Spielverordnung des DHB eine klare Handhabung. Uwe Grammel: „Demnach werden Sieger, Auf- und Absteiger einer Klasse von der zuständigen Spiel leitenden Stelle nach sportlichen Gesichtspunkten bestimmt.“ Nicht so tun könne man nach drei Viertel der absolvierten Spiele, als hätte die Saison nie stattgefunden: „Wir brauchen eine Regelung, die die sportliche Situation in den Ligen berücksichtigt und dem Rechnung trägt.“

Egal wie man‘s macht, es wird immer Verlierer geben. Bernd Heinz

Denkbar sind verschiedene Szenarien, doch „bei jeder Lösung gibt es Unzufriedene“, meint TGS-Manager Wolfgang Taafel. „Egal, wie man’s macht, es wird Verlierer geben. Im Prinzip verliert der ganze Sport“, pflichtet ihm Bernd Heinz von der TG 88 bei. „Stand jetzt wäre unsere erste Frauen-Mannschaft in der Dritten Liga gerettet, unsere zweiten Frauen in der Verbandsliga nicht.“

„Es gibt verschiedene Wertungsmodelle, wenn die Runde abgebrochen wird. Egal welche Version greift, wir sind immer als Aufsteiger dabei. Es wird immer das Resultat herauskommen, dass wir unter den ersten zwei sind. Nur dann nicht, wenn man sagt, diese Saison hat gar nicht stattgefunden. Aber dann greift Paragraf 52 der DHB-Spielordnung“, sieht Wolfgang Lipps vom Oberliga-Spitzenreiter SG Pforzheim/Eutingen einer Entscheidung gelassen entgegen.

Philipp Kunz vom Verbandsligisten TV Ispringen hofft, „dass sie es werten, wie es jetzt ist und die Runde nicht annullieren“. Kunz: „Für unseren Verein hat es keine Auswirkungen, ich bin aber mal gespannt, wie das zum Beispiel mit Blick auf die Qualifikation für die neue Bezirksklasse sein wird.“

Ein Cut nach der Vorrunde?

„Wir können uns weit aus dem Fenster lehnen“, meint Rainer Sorg vom Oberliga-Neunten HC Neuenbürg. „Wir sind auf einem sicheren Platz.“ Ein „Cut nach der Vorrunde“ wäre für ihn als Option bei Rundenabbruch vorstellbar. „Dann hat Jeder gegen Jeden gespielt und das wäre eine Möglichkeit ganz nah an Fairness zu kommen.“ Wolfgang Taafel kann sich das nicht vorstellen und Wolfgang Lipps hält es für relevant, dass es mit Blick auf die DHB-Spielordnung keinen oder sportlich feststehende Absteiger gebe und bei Aufsteigern „ganz normal“ verfahren werde.