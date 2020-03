Streetdancer zeigen bei der süddeutschen Meisterschaft in Pforzheim ihr Können

Anzeige

Laut wummern die Bässe durch das Pforzheimer Congresscentrums (CCP). Die Rollläden sind heruntergelassen, die Lampen ausgeschaltet. In einem großen Lichtkegel auf der Bühne vollführen Teenager Bewegungen, die sich kaum in Worte fassen lassen – das ist die süddeutsche Meisterschaft im Streetdance.

Von unserem Mitarbeiter Nico Roller

Sie gleiten über den Boden, springen in die Luft und stützen sich auf den Händen ab, die Füße in der Luft haltend. Mal fließen die Bewegungen ineinander, mal wirken sie abgehackt, fast wie bei einem Roboter. Allein, zu zweit, zu viert oder in kleinen Gruppen zeigen unzählige Teilnehmer bei der süddeutschen Meisterschaft im Streetdance ihr Können. Der ganze Tag ist eng durchgetaktet. Zwischen den lauten Beats feuert ein aufgekratzt über die Bühne laufender Moderator die Tänzer an und macht ihnen Mut für den bevorstehenden Auftritt. Das Publikum im mittleren Saal kreischt und jubelt.

Dasselbe Bild ein Stockwerk tiefer im großen Saal. Am Eingang zum CCP sind unzählige, zum Teil grimmig dreinblickende Sicherheitsleute postiert, die jeden Besucher kontrollieren und Journalisten trotz vorheriger Anmeldung nur äußerst ungern Zutritt zu gewähren scheinen.

Der Weltmeister als Trainer

Im Foyer steht ein großer Aufsteller des Veranstalters, der United Dance Organisation (UDO). Vor ihm posiert Sofia gerade mit Freunden für ein Foto Die 17-Jährige kommt aus Saarbrücken und tanzt mit elf weiteren Teilnehmern Hip-Hop in einer Formation, die sich „Nu Flow“ nennt. Trainiert werden sie von Weltmeister Marc Lahutta.

Die Hip-Hop-Community ist sehr sozial. Streetdancer Stephan Muth

Warum ausgerechnet Hip-Hop? Sofia überlegt kurz. „Weil es am coolsten ist und am meisten Spaß macht.“ Man könne gut experimentieren, die eigene Kreativität zum Ausdruck bringen. Und es gebe nicht so viele starre Regeln, meint Sofia. Neben ihr steht Stephan Muth. Die beiden kennen sich. „Man trifft bei solchen Veranstaltungen immer sehr nette Leute“, erzählt der 27-Jährige: „Die Hip-Hop-Community ist sehr sozial.“

Respekt ist oberstes Gebot

Auch wenn das im Fernsehen und in Musikvideos teilweise anders dargestellt werde, gehe es eigentlich nur darum, zusammen friedlich Spaß zu haben. Respekt sei oberstes Gebot. Muth tanzt seit elf Jahren. Auf der süddeutschen Meisterschaft zeigt er Breakdance und zwei Stile des Hip-Hops, die sich Popping und Locking nennen.

Ein paar Meter weiter steht Olga Anschütz, umringt von fünf jungen Frauen, die sich aufwärmen. „Sie sind total aufgeregt und gehen die ganze Zeit die Choreografie durch“, sagt Anschütz. Sie leitet die Tanzschule „Respect Your Style and Dance“ in Erlangen und trainiert dort nicht nur die fünf jungen Frauen: Insgesamt sind 21 ihrer Schüler im Alter von zwölf bis 36 Jahren auf der süddeutschen Meisterschaft. Sie treten in verschiedenen Kategorien an.

Weil in der Rubrik „Quad“ die Musik vorher bekannt ist, konnten Anschütz und ihre Schüler eine Choreografie vorbereiten. Bei den „Solos“ und den „Duos“ ist das nicht so. Deshalb trainiert man dafür verschiedene Freestyle-Konzepte. Mit seinen zehn Jahren gehört Sam zu den jüngeren Teilnehmern. Er ist zum ersten Mal dabei und tritt mit sechs Kollegen in der Kategorie „Team under 14“ an.

In einer Tanzschule in Fellbach hätten sie eine zweiminütige Choreografie einstudiert, die Hip-Hop- und Breakdance-Elemente verbindet, erzählt der Zehnjährige. Warum tanzt er? „Weil es mir Spaß macht.“ Sams Teamkollegen haben ihr kleines Fotoshooting beendet und wärmen sich auf. Sam stellt sich zu ihnen. In einer Stunde werden sie im großen Saal vor Hunderten Menschen auf der Bühne stehen.