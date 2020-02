Tanne fällt auf Mehrfamilienhaus in Pforzheim

Anzeige

In der Nacht zum Dienstag ist in Pforzheim eine Tanne auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Grund dafür waren offenbar die Nachwirkungen des Sturmtiefs „Sabine“, das am Montag durch die Region zog. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Wie die Feuerwehr berichtet, ist es wohl zu keinem größeren Schaden am Gebäude gekommen. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens im Dachbereich des Hauses ist aber noch unklar. Die Tanne wurde mithilfe eines Autokrans vom Gebäude gehoben und zur Seite abgekippt.

Nach BNN-Informationen war die Berufsfeuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

BNN