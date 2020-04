Theaterschachtel in Neuhausen rüstet sich für die Herbstsaison

Anzeige

Eigentlich wollte die Theaterschachtel in Neuhausen am Samstag ihr fünfjähriges Bestehen feiern, doch daraus wird nichts – dank Corona. Die Kultureinrichtung ist seit Wochen geschlossen. Das Betreiberehepaar nutzt die Zeit aber, um „Berge abzuarbeiten“.

Fünf Jahre lang haben Anne und Matthias von der Vring viel Arbeit in die Theaterschachtel gesteckt – „immer am Limit. Wir sind fast nicht hinterhergekommen“, erzählt Matthias von der Vring im Gespräch mit dieser Redaktion. Es war eine rastlose Zeit, in der das Paar die Theaterschachtel in der Region bekannt gemacht hat, Eigenproduktionen entwickelte und nebenbei noch in der Küche ihrer Gaststätte stand.

Die Zwangspause nutzt das Paar nun für Renovierungsarbeiten. Das Dach sei sanierungsbedürftig, außerdem sollen das Foyer und das Bühnenlager erweitert, Küche und Außenanlagen auf Vordermann gebracht werden. Ordnung bringt das Betreiberpaar auch in die Haustechnik sowie in Akten und Unterlagen.

Neue Stücke sind in Vorbereitung

Aber auch die Kunst wollen von der Vrings nicht vernachlässigen: Drei neue Stücke sind in Vorbereitung – unter anderem „Du bist nicht meine Mutter“ von Joop Admiraal, das mit seiner Premiere am 26. September die Herbstsaison einläuten soll – falls alles nach Plan läuft. Anne von der Vring arbeitet derzeit auch an einer kleinen Komödie, über die aber noch nicht viel verraten werden soll. Eine Art Krimidinner soll es ebenfalls geben.

Das Paar hoff auf eine Lockerung vor dem 15. Juni

„Unser großes Problem ist, dass wir nicht wissen, wann wieder was stattfinden kann. Es ist keine Planung möglich“, sagt Matthias von der Vring. Nach derzeitigem Stand sei bis 15. Juni „alles dicht“. Das Paar hegt aber die Hoffnung, dass es vorher eine Lockerung gibt und kleine Häuser Veranstaltungen mit rund 50 Besuchern anbieten dürfen. Bis Ende April will sich das Land hierzu äußern. „Wir sind gespannt, wie der Zeitplan aussieht“, sagt das Paar. Und: „Wenn die Herbstsaison planmäßig Ende September beginnen kann, kommen wir mit einem blauen Auge davon, das würden wir überleben.“ Geplant ist, zu diesem Zeitpunkt mit den Renovierungen fertig zu sein, um frisch in die neue Saison starten zu können.

Für beide Betriebe, Kultureinrichtung und Gaststätte, hat die Theaterschachtel Soforthilfe bekommen. Die vier Beschäftigten im Lokal und die Bürohilfe in der Theaterschachtel können weiter bezahlt werden, bauen Urlaub ab und werden teilweise für diverse Arbeiten eingespannt.

Um Gelder kümmert sich auch der Förderverein der Theaterschachtel. Einen Förderantrag hat er beispielsweise bei „Leader Heckengäu“ gestellt, das Kultur im ländlichen Raum unterstützt. Die Theaterschachtel bemüht sich auch um eine institutionelle Förderung, allerdings sei hier die Corona-Krise dazwischengekommen, so von der Vring.

Video statt Geburtstagsfeier zum „Fünfjährigen“

Da das Geburtstagsfest am Samstag ausfällt, bedankt sich die Theaterschachtel mit einem Video bei seinen Unterstützern. Der Clip wird über einen Link auf YouTube zu sehen sein.

Das „Fünfjährige“ ist auch eine Gelegenheit, um zurückzublicken. Auf Eigenproduktionen wie das Tucholsky-Stück „Suchen Sie was Bestimmtes?“ und Dank zu sagen an den Förderverein und das Küchenteam, die laut Matthias von der Vring ein „Geschenk“ beziehungsweise ein „Glücksgriff“ sind.

Durch Internet-Annonce auf Gebäude gestoßen

Das „Riesenarbeitspensum“ hat das Betreiberpaar, das fünf erwachsene Kinder hat, nie bereut. „Man kann hier richtig toll arbeiten“, sagt Matthias von der Vring. Über eine Verkaufsanzeige im Internet waren sie vor Jahren, als sie noch in Stuttgart wohnten, zufällig auf das Haus in Neuhausen gestoßen. Der Saal hat das Paar bei der Besichtigung sofort begeistert und so haben sich von der Vrings entschlossen, ins kalte Wasser zu springen.

