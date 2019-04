Torspektakel beim 1. CfR Pforzheim gegen den SV Linx

Anzeige

Acht Tore auf dem Holzhof, das hat es in der bisherigen Oberligasaison noch nicht gegeben. Acht Tore und doch keinen Sieger, denn der 1. CfR Pforzheim und der SV Linx trennten sich 4:4 (2:2) in einem spannenden Spiel mit vielen Höhen, aber auch vielen Tiefen. So führte der CfR nach 23 Minuten mit 2:0, lag dann mit 2:4 zurück (59.) um in der Restzeit doch noch einen Zähler zu holen.

CfR Pforzheim im ungewohnten Offensivrausch

Bisher hat die Truppe von Trainer Gökhan Gökce eher durch eine stabile Abwehrarbeit geglänzt und Torarmut an vorderster Front an den Tag gelegt, doch am Ostersamstag war alles anders. Sowohl hüben wie drüben gab es Fehler zuhauf, zur Freude der 228 Zuschauer, die, zumindest aus Pforzheimer Sicht betrachtet, gerne auf einen Treffer der Südbadener verzichtet hätten.

Lushtaku beendet Pforzheimer Torkrise nach neun Sekunden

Dabei hatte alles so gut begonnen. Vom Anpfiff weg gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach dem Anstoß setzte sich Kreshnik Lushtaku durch und ließ mit einem Linksschuss dem unsicher wirkenden Linxer Keeper Kevin Mury keine Chance. Da waren noch nicht einmal zehn Sekunden gespielt.

2:0 nach 23 Minuten für den CfR

Die Gäste waren in der Folgezeit völlig von der Rolle und hätten bereits kurz darauf das 0:2 durch Johnathan Zinram kassieren können. Doch schon nach zehn Minuten machte Jean-Gabriel Dussot mit einem Kopfball auf sich aufmerksam, in der Folgezeit wurde er zum ständigen Unruheherd für die Pforzheimer Abwehr. Hatte Dominik Salz mit einem Kopfball seinen Meister in Mury gefunden (22.), war es erneut Lushtaku, der 60 Sekunden später mit einem Linksschuss das 2:0 erzielte.

Linx gleicht noch vor der Pause aus – und dreht das Spiel

Die Gäste gaben nicht auf. Adrian Vollmer schaffte mit seinem Kopfballtor Treffer Nummer 13 in der laufenden Runde (26.), Marco Rubio erzielte in der 39. Minute den 2:2-Pausenstand. Nach dem Wechsel präsentierten sich die Gastgeber offen wie ein Scheunentor und bereits in der 47. Minute fiel das 3:2 durch Vollmer. Die Vorlage lieferte wieder einmal Dussot, den niemand beim CfR in den Griff bekam. Auch am 4:2 durch Wacim Tine (59.) war er beteiligt.

CfR gleicht in Unterzahl aus

Dann wechselte Gökce Stanley Ratifo ein und prompt war der Nationalspieler aus Mosambik ganze 60 Sekunden später zum 3:4 erfolgreich. Als Dussot wieder einmal Bogdan Cristescu düpiert hatte, ließ sich dieser zu einer Tätlichkeit hinreißen und kassierte die Rote Karte (71.). Fünf Minuten später rettete Manuel Salz in höchster Not gegen Alexander Merkel sein Team vor dem fünften Gegentreffer – und sein Bruder Dominik rettete per Kopfball nach Freistoß von Fatih Ceylan (81.) gar noch das Unentschieden. „Wir haben uns nicht hängen lassen und sind nach dem 2:4 noch einmal zurückgekommen“, war CfR-Coach Gökce erleichtert, dass es wenigstens noch zu einem Zähler gereicht hat.

Von Bernd Schweinberger