Pforzheimer Kinos kommen an frühere Besucher-Zahlen nicht heran

Insgesamt knapp 260.000 Besucher zählte die Pforzheimer Kinos Cineplex und rex-Filmpalast im Jahr 2019. Das ist ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch ist Michael Geiger, Chef der Kinobetriebe, nicht ganz zufrieden.

Wenn Weihnachten kommt, gehen die Leute traditionell in die Kinos. Dieser Trend spiegelt sich auch in Pforzheim wieder. Vier Filme aus den Top Sechs der meistbesuchten Filme des Jahres laufen aktuell noch in den beiden Filmpalästen rex und Cineplex. „Es ist besser als letztes Jahr, aber weit weg von der Normalität“, resümiert Michael Geiger, Geschäftsführer der Pforzheimer Kinobetriebe.

„König der Löwen“ landet auf Platz Eins

Insgesamt knapp 260.000 Besucher kamen in diesem Jahr in die beiden Kinos. Das entspricht einem Plus von knapp fünf Prozent im Vergleich zum Jahr 2018. Der meistbesuchte Film ist die Walt-Disney-Realverfilmung von „Der König der Löwen“, den insgesamt 15.000 Besucher sehen wollten.

„Für Pforzheim sind 330.000 Besucher normal“, sagt Michael Geiger. Der Kinochef erinnert daran, dass 15.000 Besucher noch vor fünf Jahren gerade mal für eine untere Top-10-Platzierung gereicht hätte und stellt fest: „Von den Blockbustern war es schon okay. Aber hätten uns die ersten fünf Filme gefehlt, dann wären wir pleite.“

Einige Blockbuster für 2020 angekündigt

Es brauche mehr Blockbuster. Darin sind sich Michael Geiger und sein Sohn Nicolas, die gemeinsam für den Pforzheimer Kinobetrieb verantwortlich sind einig. „Wir hoffen, dass die Filme das halten, was die Trailer versprechen“, sagt Nicolas Geiger mit Blick auf das kommende Kinojahr.

Blockbuster wie ein neuer „James-Bond“-Film oder eine Fortsetzung zur „Fast-and-the-Furious“-Reihe stehen dann auf dem Programm. Aber auch eine Fußball-Weltmeisterschaft. „Wenn da in zwei Monaten kein großer Film rauskommt, sind diese Monate dann gleich gelaufen“, stellt Nicolas Geiger fest.

Der Wunsch nach deutschen Komödien

Generell wünschen sich beide auch mehr deutsche Produktionen. „Deutsche Komödien, bei denen die ganze Familie zusammen ins Kino geht“, so Nicolas. Der Film „Das perfekte Geheimnis“ war in diesem Jahr der einzige deutsche Film in den ersten zehn Plätzen.

Dominator ist Walt Disney – das Hollywood-Studio belegt die ersten vier Plätze. „Disney ist darauf aus, die Kinobranche zu pflegen, anders als Netflix“, sagt Michael Geiger. Insofern sieht er auch keine Gefahr darin, wenn der Hollywood-Riese bald seinen eigenen Streaming-Dienst in Deutschland startet. „Die Leute wollen nicht nur daheimbleiben, sondern auch rausgehen“, ist er überzeugt.

Angebote um das Kino herum werden immer wichtiger

Doch abseits des großen Kinos werden auch andere Angebote immer wichtiger, um das Publikum mit dem Kino in Berührung zu bringen. „Ein Beispiel ist da unsere Reihe ,Kino et Vino’“, berichtet Nicolas Geiger. Dabei werden zum Kinofilm Wein und kleine Leckereien serviert.

Auch das Open-Air-Kino oder die Premiumkinos gehören dazu. Erst in diesem Jahr wurden zwei dieser Kinosäle neu gemacht. „In diese Richtung werden wir auch weitermachen“, so Nicolas Geiger. Im kommenden Jahr werde man sich dann für das rex 1 „etwas einfallen lassen“.

Neue Reihe ab Januar

Neu wird dann auch die Veranstaltungsreihe „rex Filmkunst“ sein. Ein Programm mit anspruchsvolleren Filmen, das einen Monat im Voraus bekanntgegeben wird, soll dann das Publikum ansprechen, dass nicht in einem „kurzen Zeitraum“ ins Kino geht. „Wir merken, dass es für anspruchsvolle Ware ein Publikum gibt – und das wollen wir bedienen“, sagt Michael Geiger.

Der Kinochef wird die Zeit zwischen den Jahren übrigens nutzen, um endlich den neusten Teil der „Star-Wars“-Reihe zu schauen.

