Auf der B10 am Ersinger Kreuz in Pforzheim hat es am Mittwochmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut ersten Informationen der Polizei sind ein LKW und ein PKW an dem Unfall beteiligt, eine Person soll in einem Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Die B10 ist wegen des Unfalls derzeit zwischen Autobahnpolizeirevier und Ersinger Kreuz gesperrt.

BNN