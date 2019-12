Urteil im Kinderporno-Prozess lässt auf sich warten

Anzeige

Das Urteil gegen den 44-Jährigen, der als „lucky eddy“ die Kinderpornografie-Plattform „The Hidden Door“ im Darknet betrieben haben soll, wird wohl am nächsten Montag, 16. Dezember, fallen. Ihre Schlussplädoyers haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Montag vorgetragen, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Angeklagte hat in der vergangenen Sitzung bereits eingeräumt, kinderpornografische Bild-, Video- und Schriftdokumente in Umlauf gebracht zu haben. Am heutigen Montag wurde die Zeugenvernehmung fortgesetzt.

Zu Wort kamen der ehemalige Arbeitgeber des Angeklagten und ein Zeuge, dem das Pseudonym „lucky eddy“ von kinderpornografischen Plattformen wie „Zauberwald“ und „Sonneninsel“ bereits seit 2008 bekannt ist. Außerdem gab psychiatrische Sachverständige seine Beurteilung bekannt. Der FBI-Agent, der bei der Identifizierung des Beschuldigten behilflich war, wurde nicht mehr gehört.

Technisch versiert, sozial verschlossen

Der Arbeitgeber beschrieb seinen ehemaligen Mitarbeiter als technisch „sehr versiert“. Von seiner hohen Expertise in Software-Angelegenheiten konnte auch der Betrieb profitieren. Privat sei der Angeklagte allerdings „eher verschlossen“ gewesen. In den vergangenen fünf Jahren habe er sich dann besonders stark zurückgezogen und, trotz „unterdurchschnittlicher Belastung“, mehrmals um eine Verkürzung seiner Arbeitszeit gebeten.

Diesen Wünschen wurde auch entsprochen: 2012 wurde die Arbeitszeit um 5 Stunden auf 35 Stunden reduziert. Zwischen den Jahren 2015 und 2016 habe der Angeklagte dann sein Äußerliches stark verändert, verzichtete darauf, sich Haupt- und Barthaar zu rasieren. In dieser Zeit soll der Angeklagte auch seine Rohkost-Diät gehalten haben, die einen Gewichtsverlust zur Folge hatte.

Krankenstand häufte sich

Von 2017 an sei er dann regelmäßig zu spät zur Arbeit erschienen, woraufhin eine erste Abmahnung ausgesprochen wurde. Erst infolge einer weiteren Abmahnung besserte sich dieses Verhalten, so der Arbeitgeber.

Im Februar 2018 folgte ein weiteres Gespräch, in dem der Angeklagte um eine weitere Verkürzung der Arbeitszeiten um fünf Stunden bat. Bedingung war, dass der Angeklagte eine Schulung übernimmt. Danach, so der Arbeitgeber, habe der Krankenstand enorm zugenommen, sodass sich Mitarbeiter „Sorgen gemacht“ und diese sogar bei der Polizei vorgetragen hätten. Darüber, ob psychische Probleme die Ursache für die Fehlzeiten waren, herrschte Unklarheit.

Psychiater-Urteil: „Pädophile Hauptströmung“

In Ermangelung einer persönlichen Stellungnahme des Angeklagten konnte sich der psychiatrische Sachverständige lediglich auf die „digitalen Spuren“ als Indizien berufen. Die Masse der kinderpornografischen Inhalte und die Ordnung, mit der der Angeklagte diese archivierte, lasse keinen Zweifel an einem „pädosexuellen Erregungsmuster“.

Weil das soziale Verhalten des Angeklagten, auch in Form seiner digitalen Aktivitäten, keine Rückschlüsse auf eine sexuelle Auseinandersetzung mit Erwachsenen schließen lasse, spreche alles für eine „pädophile Hauptströmung“. Die grenzt der Sachverständige von einer „Nebenströmung“ ab, die bei rund 10 Prozent der Bevölkerung auftrete und sich darin äußere, das pädophile Neigungen zwar vorhanden sind, aber gleichwertig neben anderen sexuellen Erregungsmustern gegenüber erwachsenen Personen bestehen.

„Keine psychische Störung“

Der soziale Rückzug und die abnehmende Leistungsbereitschaft könnten zwar als Anzeichen für eine beginnende schizophrene Störung gesehen werden, im Falle des Angeklagten sei allerdings nicht davon auszugehen: Dagegen spreche nicht nur der persönliche Werdegang – Hochschulreife, begonnenes Studium und berufliche Ausbildung – sondern auch seine technischen Fertigkeiten.

„Pädophilie ist Schicksal“, betont der Sachverständige, „und zunächst kein pathologischer Sachverhalt“. Sondern ein Verhalten, dass nicht dem Regelwerk der Gesellschaft entspreche. Erst, wenn die Neigung die Betroffenen „steuere“ und diese die Kontrolle über die Umsetzung derselben verlieren, könne man von einer psychischen Störung sprechen.

Angesichts des „beachtlichen Zeitraums von sinnvoll verknüpften Handlungen“, die weder auf Kontrollverlust, noch auf Impulshandlungen schließen lassen, könne davon nicht die Rede sein. Das legt den Schluss nahe, dass eine verminderte Schuldfähigkeit auszuschließen ist.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Wie erst am Montagnachmittag bekannt wurde, findet die Verlesung der Schlussplädoyers – auf Antrag der Verteidigung – nun doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zur Begründung hieß es, dass darin womöglich enthaltene „Auszüge aus dem Sexualleben des Angeklagten“ nicht für letztere bestimmt seien.

Ein Urteil erfolgt dann voraussichtlich zum nächsten Verhandlungstermin am 16. Dezember.