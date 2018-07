Verdacht auf Waffenbesitz: SEK-Einsatz in Pforzheim und Neulingen

Wegen des Verdachts auf den verbotenen Besitz von Schusswaffen sind am frühen Donnerstagmorgen die Wohnungen von drei Männern in Pforzheim und Neulingen von einem Sondereinsatzkommando durchsucht worden. Das meldet die Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft.

Vorausgegangen waren Ermittlungen des Polizeipostens Kieselbronn, die den Verdacht auf drei Männer zwischen 26 und 38 Jahren lenkten. Die Beamten durchsuchten zwei Wohnungen in Pforzheim und eine in Neulingen im Enzkreis.

Attrappen, Messer und Hanfpflanzen

In einer der Wohnungen fand das SEK Waffen auf, bei denen es sich jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit um täuschend echt aussehende Attrappen handeln soll. In der Pforzheimer Wohnung wurden außerdem weitere, nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände und Messer und Hanfpflanzen sichergestellt.