Verwaltungsgericht hebt Verbot der Fackelmahnwache in Pforzheim auf

Die Stadt Pforzheim hat am Freitag die „Fackelmahnwache“ des rechtsextremen Vereins „Ein Herz für Deutschland“ verboten – dieses Verbot nimmt das Verwaltungsgericht in Karlsruhe jetzt aber wieder zurück. Die Begründung: Die Stadt habe das angegebene Sicherheitsrisiko nicht ausreichend begründet.

Der Pforzheimer Oberbürgermeister Peter Boch und Bürgermeister Dirk Büscher hatten ihre Entscheidung zu dem Verbot am späten Freitagnachmittag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz bekanntgegeben. Vor dem Hintergrund der Morde in Hanau sehe man eine andere Gefährdungseinschätzung, betonte Boch. Er verwies auch auf Absprachen mit dem Pforzheimer Polizeipräsidenten Wolfgang Tritsch und dem baden-württembergischen Innenminister.

Diese Begründung hat das Verwaltungsgericht in Karlsruhe am Samstag nach einem Eilantrag nun abgewiesen. Mit der Mahnwache, die für Sonntag, 23. Februar, geplant ist, will der rechtsextreme Verein „Ein Herz für Deutschland“ an den Luftangriff auf Pforzheim vor 75 Jahren erinnern.

Beweislast liegt bei der Stadt Pforzheim

„Eingriffe in das grundrechtlich geschützte Recht der Versammlungfreiheit kämen nur in Betracht, wenn die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet sei“, heißt es in der Begründung des Verwaltungsgerichts. Dies sei hier nicht der Fall – weil es keine konkreten und nachvollziehbaren Anhaltspunkte für eine Gefahr gäbe. Die Beweislast hierfür liege bei der Stadt Pforzheim, meldet das Verwaltungsgericht Karlsruhe. An entsprechenden behördlichen Darlegungen fehle es jedoch „praktisch vollständig“.

Verwaltungsgericht sieht keine „besonderen Begleitumstände“

Das Verbot lasse sich auch nicht auf eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Ordnung stützen. Eine Beschränkung der Versammlungsfreiheit komme nicht allein in Bezug auf den Inhalt in Betracht, sondern nur, „wenn über den bloßen Inhalt der Äußerungen hinaus besondere – beispielsweise provokative oder aggressive – Begleitumstände der Demonstration gegeben“ seien. Dies könne weder im Hinblick auf das Datum noch auf die Art und Weise der Durchführung der Versammlung angenommen werden.

Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Die Stadt Pforzheim hat rein rechtlich zwei Wochen Zeit, Beschwerde einzulegen.

