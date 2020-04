Anzeige

Wanderschäfer Jens Bihler ist derzeit mit seinen 650 Tieren unterwegs von Birkenfeld nach Nagold. Sein Job ist trotz der idyllischen Kulisse hart. Aus dem Grund ist der 40-Jährige einer von nur noch 20 Wanderschäfer in der Region.

Wie idyllisch! Die Schafe und Lämmer drängen sich aneinander. Dazwischen drei Esel und Hütehund „Tyrann“, der die Herde hyperaktiv umrundet und schaut, dass sie zusammenbleibt. Es riecht nach frischem Gras, nach Natur und nach Frühling.

Beruf und Hobby kommen für mich hier zusammen. Jens Bihler, Wanderschäfer

Jens Bihler steht vor seinen Tieren, mit Mantel, Hut und Stock. Ist sein Leben als Wanderschäfer so romantisch, wie es hier auf der Wiese in Schwarzenberg auf den ersten Blick aussieht? Bihler lacht. „Ich bin gern draußen in der freien Natur. Beruf und Hobby kommen für mich hier zusammen.“ Doch es ist auch klar, dass der Job hart ist und entsprechend wird die Zahl der Wanderschäfer immer weniger. Nur etwa 20 gibt es noch in Baden-Württemberg.

Der gelernte Heizungsbauer war zehn Jahre lang bei einem Schäfer in Haiterbach angestellt, ehe er vor acht Jahren die Herde von Heinz Ruhland aus Laichingen-Machtolsheim übernommen hat. Er war mit seinen Schafen rund 50 Jahre in der Region unterwegs.

Bürokratie und Kosten nehmen für den Schäfer zu

Seit Anfang April zieht Bihler mit seinen Schafen und Lämmern von der Winterweide in Birkenfeld über Engelsbrand, Schömberg und durch den Landkreis Calw nach Haitersbach, wo er wohnt. Per Lkw werden die Tiere Ende April zu ihrem Sommeraufenthalt nach Laichingen auf der Schwäbischen Alb gebracht. Hier sind sie bis Dezember auf den Weiden Landschaftspfleger – der Schäfer wohnt in der Zeit im Wohnwagen.

Mitte Januar laufen die Tiere mit Bihler die komplette Strecke zurück zum Stall in Gräfenhausen. Mehr als 500 Höhenmeter gilt es für Mensch und Tier zu überwinden.

Der Markt für Lammfleisch ist dank Corona vor Ostern zusammengebrochen. Jens Bihler

Stallarbeiten, Futtergewinnung, die Versorgung mit Wasser und die Pflege der Schafe – das gehört genauso zum Aufgabengebiet des Schäfers wie Büroarbeit, Logistik und Kommunikation mit den Gemeinden. Die Landwirtschaft habe sich in den vergangenen Jahren verändert, die Auflagen seien gewachsen und ebenso die Bürokratie, erzählt Bihler.

Die Bedingungen für Schäfer seien insgesamt schwieriger geworden. Das Problem sei, dass Schaffleisch in den vergangenen anderthalb Jahren durch billige Konkurrenz aus anderen Ländern nicht mehr so stark nachgefragt werde. „Der Markt für Lammfleisch ist dank Corona vor Ostern zusammengebrochen“, so Bihler.

Woll-Erlöse decken höchstens die Scher-Kosten

Auch die Erlöse aus der Schafwolle bringe nicht allzu viel ein und decke höchstens die Kosten. Die Schafe werden einmal pro Jahr von Arbeitern geschoren. Die Wolle geht nach Bremen und wird dort verschifft. Was bleibt sind Subventionen aus dem Landschaftspflegevertrag. Das Land bezahlt für das Abgrasen der Wiesen.

Gestiegene Futterpreise für Hunde die Gefahr durch Wölfe spielen auch eine Rolle, die den Job des Schäfers nicht einfacher machen. Einem Wolf ist Bihler noch nicht begegnet und dem 40-Jährigen wäre es ganz recht, wenn das so bleibt: „Ich hoffe nicht, dass der Wolf sich bei uns ausbreitet.“

