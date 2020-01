Wie die Vereinsfunktionäre und Politiker auf den Vorstoß der Stadt Pforzheim reagieren

Anzeige

Die Hoffnung ist zurückgekehrt bei den Betroffenen der Bäder-Krise. Am Dienstag hat der Gemeinderat den Plan des neuen Bäderchefs Lutz Schwaigert und seiner Bosse Bürgermeister Dirk Büscher und OB Peter Boch (beide CDU) bestätigt (der Pforzheimer Kurier berichtete im Vorfeld). Die Reaktionen sind positiv – auch wenn nicht alles geklärt ist.

Sparta-Vorsitzender Gremmer: „Habe volles Vertrauen“

„Für uns ist wichtig, dass es im Emma-Jaeger-Bad ein Kinderbecken geben soll“, kommentiert Sebastian Haase, Vorsitzender der PSG Pforzheim. Das sei für die PSG gut und „für Pforzheim sowieso“, sagt er. Beim SSC Sparta Pforzheim drückt der Vorsitzende Ralf Gremmer aufs Tempo: „Wir müssen schauen, dass wir nicht mehr über Pläne diskutieren, sondern endlich über Lösungen.“ Und er ergänzt: „Ich habe volles Vertrauen, dass es jetzt funktioniert.“ Dass der traditionsreiche Schwimmverein keine 50-Meter-Bahn bekommen wird, „so realistisch waren wir schon“, kommentiert er.

Huchenfelder trauern barrierefreiem Becken hinterher

Einen Rückschlag hinnehmen müssen die Schwimmer des SSV Huchenfeld. Deren Vorsitzender Stefan Metzger beklagt, dass das gewünschte barrierefreie Kinderbecken nicht kommt. Doch ihm sei wichtiger, dass es losgeht. „Wir sind schon Monate in Rückstand.“ Die älteren Mitglieder hielten dem Verein zwar noch die Treue, dennoch beklage man Austritte, wie andere Schwimmvereine und -abteilungen auch. Metzger: „Das wird acht bis zehn Jahre dauern, bis wir wieder eine konkurrenzfähige Wettkampfmannschaft haben.“ Wichtig sei ihm, dass man die Freibäder, vor allem das Nagoldbad in Dillweißenstein, im Sommer nutzen könne. Und dass dieses eben nicht auch zeitgleich saniert wird. Positiv gestimmt ist auch Peter Betz, Vorsitzender des 1. BSC Pforzheim. Das Emma-Jaeger-Bad könne mit der Tribüne für 199 Zuschauer aus Sicht der Wasserballer wieder zur liebgewonnenen Festung werden.

Investorensuche für Kombibad geht erst einmal weiter

Alle Fragen sind noch nicht geklärt. Gemeinderat Uwe Hück (SPD) bestätigte, dass er weiterhin auf der Suche nach Investoren für eine Kombibad-Lösung am Wartberg sei. Eine solche Lösung schloss auch Büscher auf Nachfrage nicht explizit aus. Dass der Vorschlag im Rat angenommen wird, scheint wahrscheinlich. Büscher erklärte gegenüber dieser Redaktion, der Vorschlag basiere auf dem bislang lose formulierten Kompromiss.

Rülke begrüßt den Plan der Verwaltung

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast nannte es „gut, dass wir jetzt im Detail wissen, was die Stadtverwaltung für jedes einzelne Bad plant“. Und Hans-Ulrich Rülke (FDP), Chef der Bäderfraktion, zeigt sich erfreut, „dass die Stadtverwaltung in der Bäderfrage nun endlich in die Puschen kommt“. Die schnelle Lösung für Huchenfeld und Emma begrüße seine Fraktion. „Noch wichtiger ist es aber, dass diesmal die Verwaltung das auch umsetzt, was der Gemeinderat beschlossen hat.“