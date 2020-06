Wie Pforzheims Ärzte mit dem Patientenmangel zu kämpfen hatten – und noch haben

Anzeige

Langsam kommen die Patienten wieder zu den niedergelassenen Fach- und Zahnärzten in Pforzheim. Die Corona-Krise hat viele Mediziner auch wirtschaftlich getroffen. Doch von Normalität kann noch nicht die Rede sein – weder bei Ärzten, noch bei Patienten.

Da ist Musik drin bei den Ärzten in Pforzheim in diesen Tagen. Nicht nur, weil man derzeit am Telefon von einer Warteschleife zur nächsten gereicht wird. Die Corona-Krise hat viele Mediziner auf Sparflamme arbeiten oder gleich in Kurzarbeit gehen lassen. Nun geht es für sie um Schadensbegrenzung.

Ärzte je nach Fachrichtung unterschiedlich betroffen

Die Ausgangslage ist höchst unterschiedlich. Relativ glimpflich durch die Krise gekommen ist Gynäkologe und Pforzheims Ärzteschaftschef Markus Haist. „Die Schwangeren und onkologische Patienten mussten ja weiterhin kommen“, berichtet er, wohl wissend, dass viele seiner Kollegen stärker betroffen waren. „Bei den Neurologen war es wohl schwierig, auch bei den Orthopäden und Augenärzten.“ Dort mussten einige Ärzte in Kurzarbeit gehen. Haist habe ebenfalls entsprechende Maßnahmen vorbereitet, konnte aber letztendlich darauf verzichten.

KV-Rettungsschirm reicht nicht immer aus

Vor allem der Rettungsschirm der Kassenärztlichen Vereinigung habe ihm geholfen, der 90 Prozent der Honorars aus dem Vorjahresquartal übernimmt. Allerdings gilt das nur für das Kassen-Honorar, nicht für Private Patienten. Und deren Anteil mache bei Haist nur etwa 5 Prozent aus.

Kurzarbeit herrschte im Augenzentrum

In ärgere Nöte gekommen ist das Augenzentrum Pforzheim. Deren Praxisleiterin Sarah Brunner möchte zwar den genauen Privatpatienten-Anteil nicht nennen, bestätigt aber, dass er deutlich über dem von Haist liegt. „Das ist kein Pappenstiel“, sagt sie.

Fast zwei Monate lang hatte man coronabedingt die reguläre Sprechstunde aussetzen müssen und nur dringliche Operationen durchgeführt. Das Team – sieben Ärzte und über 40 Mitarbeiter an drei Standorten – musste in Kurzarbeit gehen. „Wir sind sehr familiär geprägt. Da ist es schwierig, so etwas an die Mitarbeiter weiterzugeben“, sagt Brunner.

Wir müssen die Hölle unterbinden. Sarah Brunner, Leiterin Augenzentrum Pforzheim

Und auch jetzt – seit Montag gibt es wieder eine Sprechstunde – ist zwar am Telefon die Hölle los, in der Praxis aber nur bedingt. „Die Hölle müssen wir unterbinden“, sagt Brunner. Denn noch immer gelten Hygiene-Maßnahmen, auch im Wartebereich. Nicht jeder Patient oder Begleiter zeige dafür Verständnis, im Zweifel „zum Bummeln“ geschickt zu werden.

Zahnärzte trifft es besonders stark

Schwer zu leiden unter der Krise hatten auch die Zahnärzte. Der Pforzheimer Kreisvorsitzende der Zahnärztekammer Torben Wenz berichtet von einer schwierigen Zeit. „Wir haben stark mit Altenheimen zusammengearbeitet und seit Februar faktisch einen Shut-Down erlebt“, sagt er. Von seinen fünf Mitarbeitern mussten einige in Kurzarbeit, die Praxis schließen konnte er aber nicht.

Patienteneinbruch von über 50 Prozent

„Als Zahnarzt mit Kassenzulassung darf ich nicht einfach die Praxis schließen. Die Praxis war immer geöffnet, um alle Patienten mit Zahnschmerzen zu versorgen“, erklärt er – jenseits akuter Erkrankungen konnte er aufgrund einer Landesverordnung nicht behandeln. Die Patienten seien verunsichert gewesen. Wenz verweist auf Zahlen der Bundeszahnärztekammer, wonach der Einbruch über 50 Prozent deutschlandweit betrage.

Wenz sorgt sich um Jung-Zahnärzte

Gleichzeitig schätzt man beim KV-Bezirk Karlsruhe die durchschnittlichen Fixkosten einer Praxis auf „10.000 – 20.000 Euro pro Monat“. Daneben fehlt den Zahnärzten ein Rettungsschirm wie bei den anderen Ärzten. Zwar wolle Wenz „nicht jammern“, doch gerade um die jungen Zahnärzte, die erst kürzlich ihre Praxen eröffnet haben, sorgt er sich. „Da weiß ich nicht, wie die das stemmen wollen.“