Wieder Schlägerei in Pforzheim – mehrere Personen vorläufig festgenommen

Anzeige

Mitten in der Pforzheimer Innenstadt ist es erneut zu einer Schlägerei zwischen mehreren Menschen gekommen. Am späten Donnerstagnachmittag schrien sich in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße zunächst mindestens zehn bis zwölf Personen laut an, bevor es zu körperlichen Auseinandersetzungen kam.

Nach Augenzeugenberichten lief ein Mann mit einer blutenden Kopfwunde davon.

Die Polizei war mit neun Fahrzeugen vor Ort und verhaftete mindestens eine Person direkt in der Geschäftsstelle des Pforzheimer Kuriers.

Insgesamt wurden mehrere Menschen mit aufs Revier genommen. „Wir müssen nun klären, wer Täter und wer Geschädigter ist“, sagte ein Polizeisprecher.

Hilfe zum BNN-Newsletter

Datenschutzerklärung

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN