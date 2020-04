Anzeige

Die Beschlüsse aus Berlin haben viel Bewegung und neuen Gesprächsstoff in die Corona-Krise gebracht. Aber auch viel Unsicherheit.

In der Pforzheimer Stadtverwaltung wartet man gespannt auf die Landesverordnung, die die teils noch interpretationsbedürftigen neuen Regeln konkretisiert. Was das für die Einrichtungen in Pforzheim bedeuten könnte:

Zoologische Gärten: Wildpark kurzzeitig überrumpelt

Die Regeln: Am Mittwoch gab es erste Meldungen, wonach Zoos wieder öffnen dürfen. Laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann trifft das nicht zu.

Die Reaktionen: Für Stadtsprecher Michael Strohmayer ist der Fall das Paradebeispiel der aktuellen Lage. Man müsse warten, bis die Landesverordnung vorliegt. Man werde sie am Wochenende umsetzen und dann darüber informieren. Von der ursprünglichen Nachricht, dass zoologische Gärten wie der Wildpark Pforzheim ab Montag wieder öffnen dürfen, war man nicht zuletzt im Wildpark selbst überrumpelt worden.

Der Leiter Carsten Schwarz sagt unserer Redaktion: „Wir hätten es bis Montag gar nicht geschafft.“ Jetzt arbeite man „intensivst“ an Konzepten für eine Öffnung – wann auch immer sie nun erfolgen darf. Sicher ist: „Von null auf hundert geht es nicht.“ Maßgeblich sei das Wohl der Tiere, die sich erst wieder an Besucher gewöhnen müssen. Und das Wohl der Besucher, die in Corona-Zeiten nicht alle gleichzeitig in den Wildpark strömen sollen.

Geschäfte: FDP-Politiker hält Regeln für willkürlich

Die Regeln: Öffnen dürfen ab Montag Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Ladenfläche, allerdings nur unter strengen Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Dazu zählen auch kleine Geschäfte in Einkaufszentren. Unabhängig von der Verkaufsfläche gilt das auch für Auto- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen.

Die Reaktionen: FDP-Politiker Erik Schweickert aus dem Enzkreis hält Ladenöffnungen nach Quadratmeter-Zahlen für willkürlich und unter Gesundheitsaspekten für nicht objektiv nachvollziehbar. Das gelte auch für die Regelung, dass Buchhandlungen unabhängig von der Verkaufsfläche öffnen dürften. „Dies ist genauso wenig durchdacht, wie die bisherige zwangsweise Schließung kleiner Geschäfte, die die Abstandsregeln ebenso gut einhalten hätten können, wie alle anderen auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Coronavirus bei der Ausbreitung an den festgelegten Grenzen der Baunutzungsverordnung orientiert“, so der Landtagsabgeordnete.

Kirchen: Katholischer Dekan wirbt für Öffnung

Die Regeln: Nach den Vorstellungen des Bundes sollen Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen untersagt bleiben.

Die Reaktionen: Der evangelischen Dekanin Christiane Quincke tut die Nachricht weh. Sie hält es aber „für selbstverständlich, diesen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Krise zu leisten – die Notwendigkeit sei immer noch gegeben. „In den letzten Wochen haben wir gezeigt, dass geistliche Stärkung, Gebet und gelebte Nächstenliebe dennoch möglich sind, und wir dafür sehr kreative Wege finden.“ Gottesdienste seien ja nicht verboten, sie finden nur nicht in der gewohnten Form statt.

Der katholische Dekan Georg Lichtenberger begrüßt die Vorsicht und Behutsamkeit, mit der Bund und Länder im Moment vorgehen. Er sagt aber auch: „Dennoch bin ich der Meinung, dass wir mit einer Beschränkung auf eine gewisse Personenzahl, mit entsprechenden Maßnahmen zur Einhaltung von Abständen und Hygienemaßnahmen in unseren zum Teil recht geräumigen Kirchen einen Sicherheitsstandard garantieren können, der denen von Supermärkten in nichts nachsteht.“ Man solle dringend überlegen, ob unter bestimmten Voraussetzungen Gottesdienste bald wieder gefeiert werden können.

Ähnlich äußert sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum in einem Schreiben an den Ministerpräsidenten. Man dürfe die Zwischenerfolge nicht gefährden. „Trotzdem möchte ich Sie bitten, ebenfalls bald möglichst Gespräche mit den Religionsgemeinschaften aufzunehmen, damit auch in unserem Land bereits Anfang Mai wieder Gottesdienste abgehalten werden können.“ Er sei sicher, dass man individuelle Lösungen finden könne.

Schulen: „Froh, aber viele offene Fragen“

Die Regeln: Die Schulen können ab 4. Mai schrittweise wieder öffnen. Als erste werden die Abschlussklassen an den weiterführenden Schulen zum Unterricht gehen. Bundesweit können ab dem 4. Mai die vierten Klassen der Grundschulen wieder starten – der Südwesten ist da zurückhaltender und hält den Termin für verfrüht. Kitas bleiben noch geschlossen.

Die Reaktionen: „Ich bin froh, dass wir als erstes die künftigen Abiturientinnen und Abiturienten wieder unterrichten können“ sagt Edith Drescher. Die Schulleiterin des Hilda-Gymnasiums ist zugleich geschäftsführende Schulleiterin der Gymnasien in Pforzheim. Die angehenden Prüflinge hätten sich vorbereitet „und müssen jetzt die Möglichkeit haben, in der Lerngruppe und mit der Fachlehrkraft ihren Kenntnisstand abzugleichen, gezielt Fragen zu stellen und Lücken zu schließen“.

Allerdings macht sich Drescher Gedanken über die äußeren Bedingungen. „Wir werden den Stundenplan auf Schichtbetrieb umstellen müssen, da unter Wahrung der Abstandsregel sicher in Kleingruppen unterrichtet werden muss.“ Maßnahmen zur Hygiene, Desinfektion, Mund-Nasen-Schutz: All das seien noch offene Fragen, daher erwartet sie für die nächsten Wochen viel organisatorische Arbeit. Hauptsache sei aber, dass es weitergeht und das Schulhaus sich allmählich wieder mit Menschen füllen darf.

Jürgen Hecht, Leiter der Weiherberg Grund- und Werkrealschule, hofft bei den Rahmenbedingungen auf klare Signale und Definitionen aus der Politik, möchte darüber hinaus aber möglichst freie Hand. Hecht: „Manche Schulen haben genügend Raum, andere platzen aus allen Nähten.“ Das müsse man unterschiedlich angehen können.

Gremienarbeit: Pforzheim verzichtet auch im Mai auf Gemeinderatssitzungen

Die Regeln: Für Gemeinderäte und Ausschüsse gibt es keine festen Regeln. Sie werden unterschiedlich ausgelegt.

Die Reaktionen: In Straubenhardt lädt die Verwaltung für kommende Woche zur Ratssitzung. In Pforzheim entfallen nach aktuellem Stand dagegen alle Sitzungen bis in den Mai. Entscheidungen werden im elektronischen Verfahren getroffen. Auf diesem Wege wurde diese Woche etwa die Sanierung der Sportanlage in Büchenbronn beschlossen.