Winzer erwarten Super-Jahrgang

Anzeige

Wie wird das Weinjahr 2018? Manche Winzer im Enzkreis sind da noch vorsichtig, aber die Mehrzahl erwartet einen guten Jahrgang.

„Vor allem alte Anlagen mit guten Böden bringen ein hervorragendes Ergebnis. Sandige Gegenden oder junge Reben leiden etwas“, sagt der Vizepräsident des Badischen Weinbauverbandes, Franz Benz, zu dem trockenen Sommer. Er bewirtschaftet selbst Weinberge in Oberkirch nahe Offenburg und Durbach.

Lese beginnt Ende August

Die Reife bezeichnet Franz Benz als sehr gut. Die Weinlese wird voraussichtlich Ende August beginnen. „Wir sind drei Wochen vorne weg“, erklärt er. Es habe sich wieder die 100-Tage-Regel nach der Blüte bewahrheitet, sagt der Vizepräsident.

Das Weinjahr verlief bislang nach Ansicht von Benz zufriedenstellend: „Blüte sehr gut, Witterungsverlauf gut und keine Pilzkrankheiten“. Er spricht von zu erwartenden „tollen Rotweinen“. Bei der Lese für die Weißweine rät er, nicht aufs letzte Oechsle zu warten, sondern so zu ernten, dass die Weine fruchtig werden. Auch der Schädling Kirschessigfliege wurde in aufgestellten Fallen gefangen, aber durch die heißen Temperaturen sind bislang keine Schäden durch die Fliege bekannt. Obgleich im Obstbaum Schäden durch Schädlinge aufgetreten sind.

Schädlinge spielen keine Rolle

Walter Appenzeller, Produktionsberater beim Enzkreis, der selbst früher ein eigenes Weingut in Keltern bewirtschaftete, spricht bei den roten Sorten von einem „Super-Jahrgang“. Den weißen Weinen fehle die Frische und sie seien alkoholschwer. Mengenmäßig müsse man die Lese abwarten. Kein Problem stellte im Enzkreis die Kirschessigfliege dar, die bei über 32 Grad nicht mehr aktiv ist. Aber: „Wenn die Winzer zu stark geblättert haben, entstand Sonnenbrand.“ Auch im Enzkreis, so Walter Appenzeller, beginnt die Ernte Ende August. Die Beerenreife sei schon sehr weit vorhanden, sodass Burgundersorten bereits zu faulen beginnen.

Spitzen-Weine erwartet

Durch die Trockenheit sind die Oechslegrade hoch. „Die ganz späten Weine wie der Merlot dürften Spitzenweine geben“, sagt der Fachberater. Er empfiehlt die grünen Trauben rechtzeitig zu lesen, damit der Alkoholgehalt nicht zu hoch wird. Kellermeister Sebastian Weber, der im Weingut Häußermann in Sternenfels die Stellung hält, schätzt den Beginn der Lese in der letzten Augustwoche. „Es gibt einen hoffnungsvollen Ansatz. Etwas Regen könnte noch was bringen. Der Saftgehalt ist allerdings gering“, bewertet der Kellermeister.

Kühle Nächte tragen zum Fruchtaroma bei

Bei Johannes Häge in Schützingen wird die Ernte so in der ersten und zweiten Septemberwoche beginnen. Er rechnet mit einem deutlich geringeren Ertrag, weil die Beeren kleiner sind. „75 Prozent einer normalen Ernte“, schätzt der Winzer ein. Statt 6 000 Liter Ertrag pro Hektar dürfte er bei 5 000 Liter liegen. Die Kirschessigfliege war auch in seinen Reben kein Thema. „Inwieweit Wespen die Trauben angefressen haben weiß ich noch nicht“, sagt er. Insgesamt hat der Winzer beobachtet, dass auffallend wenig Insekten in diesem Jahr unterwegs waren. Auch er spricht von hohen Mostgewichten: „90 bis 100 Grad Oechsle bei den Weißweinen“. Die kalten Nächte würden zu mehr Fruchtaroma bei den Trauben beitragen. „Die Säuren sind niedrig. Der Saft schmeckt sehr süß“, erklärt der Winzer. Wer die Reben mehr bewässert, bekommt einen höheren Ertrag, sagt Johannes Häge. Aber nicht in allen Lagen könne bewässert werden. „Es ist noch alles offen. Es gibt Faktoren, die noch alles verändern können“, sagt Robin Bischoff aus Dietlingen. Es sähe quantitativ und qualitativ gut aus. Er hat schon einmal eine Anschlusswoche seines Urlaubs storniert, damit er rechtzeitig zur frühen Ernte Ende August wieder da ist. Heinz Richter