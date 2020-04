Winzerhalle in Keltern in der Warteschleife

Anzeige

Die Zukunft der Winzerhalle in Ellmendingen hängt momentan in der Warteschleife. Ein Vorschlag von Rudi und Rita Armbruster vom Weingut Weinstein, wie der Streit um die Halle beigelegt werden kann, liegt der Gemeinde vor. Außerdem will der Verwaltungsgerichtshof Mannheim bald über das Berufungsverfahren entscheiden.

Wie mehrfach berichtet, hatte das Verwaltungsgericht Karlsruhe Anfang August der Klage von Rita Armbruster aus Ellmendingen stattgegeben. Damit kann sie und ihre Familie der Winzergenossenschaft die Halle abkaufen, falls das Urteil rechtskräftig wird. Die Gemeinde hatte Antrag auf Berufung gegen das Urteil eingelegt. Mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshof Mannheim sei demnächst zu rechnen, sagte Pressesprecherin Stefanie Dopp auf Anfrage des Pforzheimer Kurier. Ein genauer Zeitpunkt könne derzeit jedoch nicht genannt werden.

Das Thema lastet auf dem Ortsteil Bürgermeister Steffen Bochinger

Unabhängig davon haben sich Gemeinde und Armbrusters wie berichtet am „runden Tisch“ ausgetauscht und die Winzerhalle mit einem Architekten und Gemeinderäten gemeinsam besichtigt. Das Ziel sei, für die Nutzung der sanierungsbedürftigen Winzerhalle eine Lösung zu finden – ohne gerichtliches Verfahren, denn „das Thema lastet auf dem Ortsteil“, so Bürgermeister Steffen Bochinger.

Der Streit um die Winzerhalle zieht sich bereits einige Jahre

Der Streit um die Winzerhalle zieht sich schon ein paar Jahre. Die Winzergenossenschaft hatte beschlossen, sich aufzulösen. Vorher muss sie aber die Winzerhalle verkaufen. Über eine öffentliche Ausschreibung hatte das Ehepaar Armbruster vom Weingut Weinstein in Ellmendingen den Zuschlag erhalten, weil es mehr als die Gemeinde geboten hatte. Diese machte daraufhin das Vorkaufsrecht geltend.

Dagegen klagte Rita Armbruster. Sie will die Halle für Events und Veranstaltungen rund ums Thema Wein nutzen. Die Gemeinde möchte die Halle als öffentliche Einrichtung für Kulturelles rund um den Wein installieren.

Gericht gab dem Weingut Recht

Das Verwaltungsgericht gab Anfang August Armbrusters Recht. Das Vorkaufsrecht der Gemeinde sei nicht anwendbar, weil der Bebauungsplan vom Februar 2017 für das Grundstück zwar eine kulturelle Nutzung festsetze, aber keine Nutzung für öffentliche Zwecke, so die Begründung des Gerichts. Zudem vermisste das Gericht eine städtebauliche Entwicklung. Die Gemeinde legte Rechtsmittel gegen das Urteil ein.

Parallel haben sich die Parteien am runden Tisch getroffen. Armbrusters haben vorgeschlagen, dass die Gemeinde die Sanierung der Halle übernimmt und sie den Keller und andere Räume für Lager und Events mieten. „Die Gemeinde müsste jetzt in die Gänge kommen. Ich möchte, dass sie sich zu unserem Vorschlag äußert“, sagt Rudi Armbruster.

Kelterner Rat will über das Thema beraten

Der Kelterner Gemeinderat will vorher über das Thema beraten. Allerdings wurden die Sitzungen – auch die am 21. April – wegen Corona abgesagt. Ob die Sitzung am 12. Mai stattfinden kann, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass die stark beschädigte Halle aufwendig saniert werden muss. Bochinger schätzt die Sanierungskosten vorsichtig auf rund 300.000 Euro. Die Halle ist seit Ende 2018 aus Sicherheitsgründen geschlossen. Reparaturbedürftig ist vor allem der Boden der Halle, die Elektrik und Sicherungen.