Am Donnerstagmorgen kam es in der Pforzheimer Innenstadt in der Dillsteiner Straße/Ecke Jahnstraße zu einem Wohnungsbrand. Polizei und Feuerwehr sind aktuell vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Bereich rund um das Haus ist abgesperrt.

Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Weitere Informationen folgen. Dieser Beitrag wird aktualisiert.

BNN