Am Sonntagnachmittag hat es in einer Wohnung in Pforzheim gebrannt. Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilte, wurde niemand verletzt. Der Brand ist inzwischen gelöscht.

Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Den Sachschaden beziffern die Beamten „nach ersten, vorsichtigen Schätzungen“ auf zwischen 100.000 und 150.000 Euro.

BNN