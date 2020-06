Lesestoff für den Lockdown

Anzeige

Trotz allmählicher Lockerungen haben Kulturschaffende unter den Folgen der Corona-Krise zu leiden. Der Schriftsteller und Drehbauchautor Alexander Broicher („fakebook“) setzt mit der von ihm herausgegebenen Anthologie „Tage wie diese. In Zeiten des Abstands“ ein in Deutschland bisher einmaliges Zeichen für Zusammenhalt in der Branche: Das Buch versammelt honorarfrei zur Verfügung gestellte Texte von 35 Autoren, darunter auch von BNN-Redakteur Sebastian Kapp. Diese sollen als „geistige Immunabwehr“ in der Krisenzeit dienen. Der Erlös wird dem Fonds #KunstNothilfe gespendet, welcher von der Pandemie bedrohte Künstler und Kulturschaffende unterstützt.

„Wir Schriftsteller können von überall arbeiten“

„Die Idee war es, denjenigen unter die Arme zu greifen, die nicht arbeiten können“, sagt Alexander Broicher. „Und wir Schriftsteller können von überall arbeiten.“ Die Arbeit für den guten Zweck habe auch ihn selbst aus einer „inneren Lähmung“ befreit, die zu Anfang des Lockdowns eingetreten sei. Binnen vier Wochen und mit einem kleinen Team hat es Broicher geschafft, ein vergleichsweise hochwertiges Produkt mit ebenso hochwertigen Inhalten preiswert auf den Markt zu bringen.

Jeder Tag ein Sonntag

„In den Texten geht es darum, wie die Leute die Krise erlebt haben, es sind positive Geschichten in oft leichtem, ironischem Tonfall, die Mut spenden und zeigen sollen, wie stark der Mensch sein kann.“ So schreibt etwa Sibylle Berg („Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot“) darüber, wie sie jeden Tag als Sonntag erlebt.

Piratin auf Zeitreise geschickt

Der mehrfach ausgezeichnete Krimi-Autor Friedrich Ani („Tabor Süden“-Reihe) erzählt von einem Einzelgänger, der in der Krise zu sich selbst findet. Der 36-jährige deutsch-schweizerische Bestseller-Autor Benedict Wells („Ende der Einsamkeit“) schildert in „Barcelona, ein Fest fürs Leben“ seinen spontanen Aufbruch ins Ungewisse. Und in „Die Kaiserin der Atemmasken“ versetzt BNN-Redakteur Sebastian Kapp die Piratin Anne Bonny aus dem 18. Jahrhundert in die Gegenwart, wo sie auf die Kunststudentin Emma Koslowski trifft – eine erste Vorstellung der Hauptfiguren seines im Sommer erscheinenden Romans „Die Kaiserin von Essen“.

Spanische Grippe literarisch aufgearbeitet

Neben Essays und belletristischen Werken finden sich auch Gedichte, etwa von Yasemin Yade Önder und Bettina Wilpert sowie Sachtexte wie der von Jan Brandt über die literarische Verarbeitung der Spanischen Grippe oder der des krisenerfahrenen Börsenspekulanten Jens Peter Koell über die archaische Fähigkeit des Menschen, auch nach tiefstem Sturz wieder aufzustehen. Und nicht zuletzt findet sich auch das „Corona-Tagebuch“ des ehemals erkrankten Türstehers Frank Künster. Sein Fazit: Die Angst vor dem Virus ist übertrieben.

Lesen für die Kulturszene

Broicher weist darauf hin, das Buch im besten Fall über den Verlag unter www.finebooks.de zu bestellen, sodass die Spende direkt der #KunstNothilfe zugute kommt.