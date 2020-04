Zurück zu den Wurzeln: 519 Jahre alte Löbliche Singergesellschaft will Tote in Pforzheim würdevoll bestatten

Anzeige

Vor mehr als 500 Jahren wurde Pforzheims ältester Verein im Umfeld eines Pestausbruchs gegründet, um Toten würdevolle Bestattungen zu ermöglichen. Der Gründungsmythos der Löblichen Singergesellschaft war selten aktueller als in Zeiten der Corona-Krise. Entsprechend bereitet man sich vor.

Sorgenvoll blickt Christoph Mährlein in diesen Tagen nach Italien. Würdevolle Bestattungen werden dort aufgrund der Corona-Krise immer schwieriger. Die Armee rückt an, bringt Särge im Eiltempo in Krematorien. Mährlein ist Vorsitzender der Löblichen Singergesellschaft, die einst gegründet wurde, um würdevolle Bestattungen in Seuchenzeiten zu ermöglichen. Das war allerdings vor 519 Jahren, seitdem hat sich der Verein stark gewandelt – und rüstet sich dennoch für den Einsatz.

Die Löbliche Singergesellschaft steht für Bestattungen bereit

„Wir haben beschlossen, dass unsere Mitglieder da sind, wenn wir hier Verhältnisse wie in Italien bekommen“, sagt Mährlein. „Das ist auch unsere Geschichte, der fühlen wir uns verpflichtet.“ Zehn gesunde Mitglieder hätten sich schon bereit erklärt, im Fall der Fälle jenen Job zu übernehmen, den die Gründer im Jahr 1501 erfüllten: Tote würdevoll zu bestatten, mit eher geringer Rücksicht auf die eigene Gesundheit.

Auch interessant: Eine BNN-Redakteurin erzählt vom einsamen Tod ihres Vaters in Zeiten des Coronavirus

Damals war es die Pest, die in Pforzheim tobte, nun ist es Covid-19. „Mir persönlich ist es ein Anliegen, dass es keine unbestatteten Toten in Pforzheim gibt“, betont Mährlein. Man stehe in Gesprächen mit der Stadt, werde sich natürlich an die geltenden Gesetze halten.

Für den Verein ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln

Viel Erfahrung können die Mitglieder nicht vorbringen. Der Verein hat sich in den vergangenen 519 Jahren neu erfunden, ist zu einem „Who-is-who“ der Pforzheimer Gesellschaft geworden. Mährlein etwa ist auch SPD-Vorsitzender in Pforzheim und im Enzkreis. Dass ausgerechnet in seiner Amtszeit die „Löbliche“ zurück zu ihren Wurzeln kehrt, habe sich Mährlein nicht in seinen wildesten Albträumen ausmalen können, gesteht er.

Der Verein rückte in den vergangenen 100 Jahren eher als Kulturförderer in die Schlagzeilen und wegen einer Debatte, ob im 21. Jahrhundert die Zeit reif für weibliche Mitglieder sei. Die Zeit der großen Epidemien galt als beendet. 1919, während der Rest der Welt unter der Spanischen Grippe litt, brach in Pforzheim letztmals der Typhus aus und in der Folge die Ruhr.

Auch interessant: Google zeigt, wie Corona die Mobilität in Baden-Württemberg ändert

Wie der Pforzheimer Kurier in einer Rückschau 1949 berichtete, endete diese jahrhundertelange Zeit des Leidens mit dem Bau der Kanalisation. Bis dato musste die „Löbliche“ seit 1501 immer wieder anrücken und einmal, nach der Zerstörung Pforzheims im Pfälzer Erbfolgekrieg (1688-1697), sogar 1701 neugegründet werden.

Zumindest in den Archiven gibt es genug Know-how für die Krise

Es ist also zumindest in den Archiven genug Know-how für eine derartige Krise vorhanden. Wie also lässt sich Corona in der Stadtgeschichte einordnen? „Wir stehen im Vergleich noch am Anfang“, betont Mährlein. „Früher kam das schlagartiger, man konnte sich nicht vorbereiten. Das wurde als Schicksalsschlag hingenommen, anders als heute.“ Der Blick in die Vergangenheit lässt Mährlein aber auch warnen: „Es betraf vor allem die unteren Schichten. Die Folge waren teils soziale Unruhen und auch das Entstehen von Diktaturen“, analysiert er.

Es geht auch darum, das gesellschaftliche Leben nach der Krise wiederherzustellen. Christoph Mährlein, Vorsitzender der Löblichen Singergesellschaft

Natürlich waren die Gesellschaftsverhältnisse damals andere, man könne also einzelne Epidemien nicht vergleichen. Und doch „habe ich richtig Angst davor, was wir gerade in Ungarn sehen“, betont Mährlein, spielt auf die Notstandsregierung von Viktor Orban an. Es gehe jetzt auch darum, die öffentliche und soziale Ordnung zu wahren oder nach der Krise wiederherzustellen. „Es geht auch darum, das gesellschaftliche Leben nach der Krise wieder aufzubauen, etwa die Kultur. Das werden die Menschen danach wollen und brauchen“, betont Mährlein. Da wolle die „Löbliche“ ihren Beitrag leisten.

Seuchen in Pforzheim

Noch bevor die Löbliche Singergesellschaft 1501 gegründet wurde, hatten die Pforzheimer regelmäßig mit Seuchen zu kämpfen. Der „Schwarze Tod“ etwa, also der große Beulenpest-Ausbruch um das Jahr 1350 herum, traf die Stadt ebenso wie den überwiegenden Teil Europas.

Laut Annett Post-Hafner vom Pforzheimer Stadtarchiv waren vor allem zwei Krankheiten Dauerbegleiter der Pforzheimer: „Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit war es die Pest und dann ab dem 17. Jahrhundert überwiegend der Typhus“, sagt sie. Seuchen kamen regelmäßig über die Pforzheimer. Besonders schlimm wüteten sie, wenn sie von Kriegen begleitet wurden, etwa während des 30-jährigen Kriegs (1618-1648), des Pfälzer Erbfolgekriegs (1688-1697) oder des polnischen Thronfolgekriegs (1733-1736), als die Stadt regelmäßig einen Großteil ihrer Bevölkerung verlor. Die letzte große Epidemie, von Grippeausbrüchen abgesehen, war ein Typhus- und Ruhrausbruch 1919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg.

Immer aktuell: Karten zeigen alle Coronavirus-Fälle in Deutschland und Baden-Württemberg