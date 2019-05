Anzeige

Am Samstagnachmittag sind auf der Landstraße bei Pforzheim am Ortsausgang Richtung Westtangente mehrere Autos zusammengestoßen. In einer Erstmeldung meldet die Polizei sechs beteiligte Autos und zwei schwerverletzte Personen – laut unbestätigter Informationen sollen aber tatsächlich nur zwei Autos an dem Unfall beteiligt gewesen sein.

Ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Straße ist gesperrt.

Weitere Informationen folgen.

BNN