Anzeige

Am Donnerstagmittag sind in Pforzheim in der Dietlinger Straße zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, wurden dabei zwei Personen verletzt, mindestens eine davon wohl schwerer.

Zu dem Unfall kam es kurz vor der Auffahrt zur Westtangente in Pforzheim, so die Polizei. Zur genauen Unfallursache ist aktuell noch nichts bekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN