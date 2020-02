Zwei Pläne scheiterten: Jetzt kommt eine neue Abwasserlösung für Tank und Rast

Anzeige

Tank und Rast, die Dritte: Was 2012 als Wasserschutzproblem begann und seit Jahren als Hängepartie in Sachen Abwasser daher kommt, scheint kurz vor dem Abschluss zu stehen. Es geht um die geplante neue Tank- und Rastanlage Kämpfelbach als Ersatz für die Tank- und Rastanlage Pforzheim.

Von unserem Redaktionsmitglied Edith Kopf

Das Regierungspräsidium Karlsruhe und die Stadt Pforzheim zeigen sich zuversichtlich, dass dort endlich etwas geht. Sie sind im dritten Anlauf, die Entscheider im Bundesverkehrsministerium für eine Abwasserlösung zu gewinnen. Sollte das gelingen und auch die finanziellen Fragen mit der Stadtentwässerung (ESP) geklärt sein, könnte es los gehen.

Zwei Pläne scheiterten schon

Gesucht ist ein idealer Weg zur Kläranlage. Zuvor scheiterten zwei Szenarien, einmal mit Ispringen und beim nächsten Mal mit der Deutschen Bahn. Nun geht es um eine Vereinbarung mit Pforzheim. Von der hätten beide Seiten etwas, wie Michael Leich vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung darlegt.

Geplant ist ein Pumpwerk am Waisenrainweg. Von dort soll eine Druckleitung pro Tag überschlägig 80 Kubikmeter Flüssigkeit aus den Toiletten, Waschbecken und Spülmaschinen zu einem Übergabepunkt in die Stadtentwässerung führen.

Mit der neuen Lösung kämen auch neue Wohnungen

Sollte das wirklich der letzte Dreh in der Sache sein, könnte die Stadt eigene Wohnbaupläne damit verbinden. Die Lösung böte gute Möglichkeiten, die im Wortsinne „ungeklärte“ Lage im Pforzheimer Norden zu beenden.

Dieser Wechsel von individuellen Lösungen wie Pflanzenkläranlagen hin zu den Leitungen der Stadtentwässerung ließe auch eine Erschließung für neues Wohnen zu. Die Lokalpolitik nimmt sich dieser Tage auf lokalpolitischer Ebene der Konzepte an.

Steuerzahlen müssten weniger bezahlen

Wenn das Entwässerungskonzept für die Tank- und Rastanlage in Berlin anerkannt wird, stehen einige finanzielle Beschlüsse an. Zur Debatte steht, ob der Bund sich im Vorgriff an einem Teil der Kosten für die Pumpanlage beteiligt. Diese würde der Eigenbetrieb Stadtentwässerung bauen.

Der Vorteil wäre, dass in Berlin dann keine Unterhalts- und Betriebskosten anfielen, erläutert Axel Speer, Leiter der Straßenplanung im Regierungspräsidium. Es blieben lediglich die üblichen Einleitungskosten für Schmutzwasser übrig, bestätigt auch Leich den Nutzen für den Steuerzahler.

In vier Jahren soll der Bau beginnen

Von Seiten der Stadt fällt bei dieser dritten Abwasserlösung ins Gewicht, dass das alte Pumpwerk am Wolfsberg kein Risiko mehr darstellen würde. Es wurde laut Leich zuletzt in den 90er Jahren auf Vordermann gebracht und muss noch eine ganze Weile halten.

Sollte jetzt wirklich die letzte Klappe gefallen sein für die Tank- und Rastanlage, dann wird es ein Jahr dauern, bis die Ausführungsplanung fertig ist. Optimistisch betrachtet sehen die Noch-Verantwortlichen im Regierungspräsidium einen Baubeginn im Jahr 2024. Die Kostenschätzung dafür stammt aus dem Jahr 2017 und liegt bei 19,4 Millionen Euro. Die neue Autobahn GmbH des Bundes hat ab 2021 die Aufgabe, sie einzuhalten.