Anhänger brennt bei Hügelsheim aus

Ein Getränkeausschankwagen ist am Sonntagnachmittag vollständig ausgebrannt. Gegen 13.25 Uhr geriet nach Angaben der Polizei auf der am Rhein entlangführenden Kreisstraße bei Hügelsheim zunächst ein Reifen eines Anhängers in Brand. Der Fahrer versuchte, diesen zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Er koppelte den Lastwagen ab, der Anhänger war nicht mehr zu retten. Der Lasterfahrer blieb unverletzt.

Rheinuferstraße gesperrt

Die Rheinuferstraße wurde wegen der Löscharbeiten und der anschließenden Bergung für beide Fahrtrichtungen mehrere Stunden gesperrt. Es entstand Schaden an Grünstreifen und Fahrbahn. Der abgebrannte Getränkeanhänger war leer. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.