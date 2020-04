Anzeige

Suchtkranke durchleben derzeit harte Zeiten. Wegen des Coronavirus fallen die Treffen von Selbsthilfegruppen wie den Anonymen Alkoholikern aus. Die Betroffenen versuchen, telefonisch Kontakt zu halten. Häufig kommt es zu intensiven Gesprächen.

Beim letzten Meeting vor Corona war Lars Müller (Name von der Redaktion geändert) schon nicht mehr dabei. Als Risikopatient hatte er sich viel früher von den Treffen der Anonymen Alkoholiker (AA) zurückgezogen. Es soll nett gewesen sein. Der Raum, in denen die Meetings sonst stattfinden, war schon geschlossen. Also kam die Gruppe kurz unter freiem Himmel zusammen. Im Abschied lag die Hoffnung, sich bald wiederzusehen.

Müller hat die klassische Karriere eines Alkoholikers hinter sich. Er war in seinem Beruf zwar ein Überflieger, funktionierte aber nur, wenn er Alkohol intus hatte. Mittlerweile ist er seit fast 40 Jahren trocken. „Irgendwann macht der Körper nicht mehr mit“, sagt Müller. Zusätzlich zum Alkoholmissbrauch hat er auch noch sehr viel geraucht. Deshalb leidet er an COPD, einer schweren Lungenkrankheit, die die Atemwege verengt.

Es fällt ein Stück emotionaler Rückhalt weg

Die Treffen der AA-Gruppen sind wegen des grassierenden Coronavirus überall bis auf Weiteres ausgesetzt. Das gilt auch für alle anderen Selbsthilfegruppen. „Auch unsere Gruppen sind massiv davon betroffen“, sagt Wolfgang Langer, Leiter der Fachstelle Sucht vom Baden- Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation (BWLV). Dadurch falle ein Stück emotionaler Rückhalt weg.

Zudem kann nach den Worten Langers die äußere Situation für manche Menschen bedrohlich oder beängstigend wirken. „Die brauchen natürlich mehr Unterstützung“, sagt er.

Auch Gudrun Pelzer, kommunale Suchtbeauftragte im Landkreis Rastatt, sieht die Selbsthilfegruppen als starken Anker für Menschen, die von der Krankheit Sucht betroffen sind. Lars Müller betont allerdings, dass die Corona-Krise für Sucht-Betroffene keine Panik- oder Angstsituation darstellt.

Bei der AA-Selbsthilfegruppe in Rastatt läuft aktuell viel über das Telefon. Dabei sind nach Angaben von Müller im Vorfeld keine Regeln und auch kein Turnus festgelegt worden. Die AA sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die miteinander Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen. So steht es in der Präambel, die bei jedem Meeting vorgelesen wird. Zu Begrüßung umarmen sich die Teilnehmer. In der aktuellen Situation undenkbar.

Da quatscht niemand dazwischen.

Fragen kann man auch hinterher. Lars Müller von den Anonymen Alkoholikern

Müller erzählt von einem AA-Mitglied, dem vor kurzem gekündigt wurde. Begründung: finanzielle Schwierigkeiten des Arbeitgebers wegen der Corona-Pandemie. Der Betroffene habe während des Telefongesprächs über den Chef vom Leder gezogen. Es seien mitunter derbe Fäkalausdrücke gefallen, auch zu Gewaltandrohungen sei es gekommen. Das Gespräch dauerte eine Stunde. „Ich habe schlichtweg nichts getan als zugehört“, sagt Müller.

Die Person habe sich nach dem Gespräch bei ihm bedankt. Er habe sehr geholfen. „Es ist eines der großen Rezepte der AA“, meint er: die Fähigkeit, einfach nur zuzuhören. Auch während der Meetings herrscht Stille, wenn jemand davon erzählt, wo gerade der Schuh drückt. „Da quatscht niemand dazwischen. Fragen kann man auch hinterher“, sagt Müller.

Das Telefon ersetzt in Corona-Zeiten die persönlichen Treffen

Auch die Teilnehmer der BWLV-Selbsthilfegruppen telefonieren untereinander. „Das Telefonieren funktioniert in der aktuellen Situation wirklich ganz gut“, sagt Wolfgang Langer. Die Fachstelle Sucht hat im Vorfeld empfohlen, telefonisch Kontakt zu halten oder andere technische Möglichkeiten zu nutzen.

Langer weist darauf hin, dass Menschen im Notfall unter der Beachtung aller Sicherheitsrichtlinien in die Fachstelle Sucht kommen können. Zudem stehe man mit den Gruppenleitern in ständigem Kontakt. „Wenn die eine schwierige Situation erkennen, schauen wir, wo wir optimal unterstützen können“, sagt Langer.

Kontaktverbot wird zur Belastung für Familien

Langer weist auf ein anderes Problem hin, das akut werden könne. Das aktuelle von der Landesregierung verordnete Kontaktverbot könnte die Situation in manchen Familien zuspitzen. Er ist vorsichtig mit seiner Einschätzung, aber die erste Wahrnehmung zeige, dass sich die Situation verschärfe.

Es gibt Dinge, die mich als Alkoholiker aus dem Gleichgewicht bringen können, die andere nicht einmal zur Kenntnis nehmen. Lars Müller (Name von der Redaktion geändert)

Auch die kommunale Suchtbeauftragte Pelzer betont, dass das Kontaktverbot vermehrt zu Familienkonflikten führen kann. Es sei gut, dass es die telefonische Beratung gebe, aber das sei kein Ersatz für den persönlichen Kontakt und Selbsthilfegruppen.

„Es wird sich zuspitzen. Für alle, die darauf angewiesen sind, wird es richtig schwierig werden oder ist schon schwierig“, sagt Pelzer. Die Reaktionen von Süchtigen auf Stresssituationen seien äußerst individuell. Müller hat schon viele Rückfälle miterleben müssen.

„Es gibt Dinge, die mich als Alkoholiker aus dem Gleichgewicht bringen können, die andere nicht einmal zur Kenntnis nehmen“, sagt er. Umgekehrt kann er gelassen bleiben, worüber sich andere fürchterlich aufregen.

Ärger mit dem Chef führt meist nicht zum Rückfall

Müller weiß, wie gut es tut, in Stresssituationen zu einem Meeting zu gehen. Der Standardirrtum sei aber, dass beispielsweise der Ärger mit dem Chef zum Rückfall führe. „Das ist völliger Quatsch“, behauptet er. Die meisten hätten den Rückfall gebaut, weil es ihnen zu gut ging. „Das Schöne einfach noch schöner machen“, bringt es Müller auf den Punkt.

Oftmals ertappe er sich im Sommer nach dem Rasenmähen bei dem Gedanken an ein kühles Bier. „Du bist doch ein blöder Hund, du weißt, du machst es doch eh nicht“, ermahnt er sich dann selbst. Müller weiß, egal, wie lange er trocken ist, ein Glas ist nur eine Armlänge entfernt.

