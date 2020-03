Jutta Hofmeister sieht die Rennbahn in Iffezheim auf einem guten Weg

Anzeige

Die Galopprennbahn in Iffezheim ist eine Institution. Für den deutschen Pferderennsport gilt sie sogar als systemrelevant. Vor zwei Jahren feierte die Rennbahn ihren 160. Geburtstag. In diesem Jahr steht zwar ein kleineres, aber nicht minder wichtiges Jubiläum an. Vor zehn Jahren hat Baden Racing mit den Hauptgesellschaftern Andreas Jacobs und Paul von Schubert die führende deutsche Galopprennbahn übernommen und aus der Insolvenz gerettet. Geschäftsführerin Jutta Hofmeister spricht im Interview über Wetten, Sponsorensuche und Knackpunkte im Galoppsport.

Wie hat sich die Rennbahn in Iffezheim in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

Hofmeister: Sportlich und im Zuspruch der Region sehr gut. Betriebswirtschaftlich aber sind Galopprennen in Deutschland immer noch ein schwieriges Geschäft. Wir schreiben noch keine schwarzen Zahlen und haben als Baden Racing auch leider noch nie schwarze Zahlen geschrieben. Und das ist vielleicht auch der einzige Wermutstropfen der vergangenen zehn Jahre. Als Herr Dr. Jacobs und Herr von Schubert im Jahr 2010 antraten, um Baden Racing zu gründen, wollten sie mit dieser Rennbahn auch beweisen, dass man großen Galopprennsport auch wirtschaftlich veranstalten kann.

Die Zuschauerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren aber ganz gut entwickelt.

Hofmeister: Wir haben von Jahr zu Jahr eine schöne Steigerung hinbekommen, auf die wir stolz sind. Und das sogar in 2019, obwohl wir im vergangenen Jahr im Frühjahrs-Meeting den After-Work-Renntag haben ausfallen lassen. Es gab also einen Renntag weniger. Ich glaube, wir haben auch die ein oder anderen neuen Gäste angelockt. Neues Interesse merkt man immer an dem Beratungsaufwand, den unsere Ticket-Damen haben.

Auch interessant: Dieser Mann aus Iffezheim präpariert Eisbahnen für Curler – weltweit

Damit steigen dann aber auch die Wettumsätze?

Hofmeister: Wachsende Zuschauerzahlen bescheren uns natürlich auch mehr Wettumsätze. Aber dieses hohe sportliche Niveau, das wir als Premiumbahn halten in Deutschland, hat natürlich auch seinen Preis. Das können wir noch nicht alleine über Zuschauer und Wetteinsätze erwirtschaften. Wir brauchen mehr denn je Sponsoren und Unterstützer. Da ist unser Geschäft in den vergangenen Jahren einfach schwieriger geworden.

Was macht Ihnen bei der Sponsorensuche das Leben schwer?

Hofmeister: Der Galopprennsport hat noch zu wenig Präsenz in den überregionalen Medien. Da finden wir einfach zu wenig statt. Es ist uns immer mal wieder gelungen den Longines Großer Preis von Baden oder das Hauptrennen im Frühjahrs-Meeting auch bei ARD oder ZDF für wenige Minuten unterzubringen. Aber die Präsenz, die der Galopprennsport noch zu Adi Furlers Zeiten hatte, wo beispielsweise die Publikumswahl „Galopper des Jahres“ in der ARD-Sportsendung präsentiert wurde, die ist einfach nicht mehr vorhanden. Somit haben wir dann Schwierigkeiten an die großen Marketing- oder Sponsorentöpfe ranzukommen.

Auch interessant: Schulsozialarbeiterin in Iffezheim: „Psychische Probleme haben in den vergangenen Jahren zugenommen“

Braucht jedes einzelne Rennen einen Sponsor?

Hofmeister: Um die Finanzierung zu sichern, wäre das gut. Aber wir haben im Jahr über unsere Renntage verteilt etwa 100 Rennen. Da muss man schon strampeln, um bis zu 100 Sponsoren zu finden, die uns bei den Rennen unterstützen. Jedes Rennen hat hohe Ausgaben wie Siegprämie, Züchterprämie, Trophäen und einen gewissen Veranstaltungsaufwand. Aber wir sind trotzdem nicht unzufrieden.

Wir müssen unseren Sport wieder für das Publikum außerhalb der Rennbahn spannend machen. Jutta Hofmeister, Geschäftsführerin von Baden Racing

Wie kann die Sponsorensuche künftig einfacher werden?

Wir müssen unseren Sport wieder für das Publikum außerhalb der Rennbahn spannend machen. Es muss uns gelingen, dass die Bilder mehr Dynamik haben. Ich denke da an die Formel 1. Hier fahren die Autos beliebig lange im Kreis und trotzdem bleibt es für zwei Stunden spannend für den Fernsehzuschauer. Dass jemand der die Live-Atmosphäre nicht mit erlebt, am Fernseher das Donnern der Hufe im Magen spüren und die Spannung der Gäste an den Rails greifen kann, sollte das Ziel sein. Wenn das gelingt, woran ich wirklich glaube, dann wird die Sponsorensuche einfacher, weil wir dann eine tolle Werbeplattform, nicht nur auf der Rennbahn, bieten können.

Welche Knackpunkte gibt es derzeit noch im Galoppsport?

Ein Thema sind in der Tat die fehlenden Wettumsätze. Die Menschen wetten heute dabei nicht weniger. Ganz im Gegenteil: Dieser ganze „Spieltrieb“ hat ja eher zugelegt. In fast jeder Ortschaft gibt es heute beispielsweise Sportwettenbüros. Der Spaß am Spielen und Wetten ist nach wie vor sehr ausgeprägt. Aber nicht alle Wetten landen im Totalisator des Veranstalters.

Auch interessant: Die Pferdeklinik Iffezheim kümmert sich um erkrankte Vierbeiner – im Notfall auch auf vier Rädern

Im Internet kann ich ja auf alles Wetten, was ich möchte.

Hofmeister: Ja, das ist bei Pferdewetten genauso. Die Bilder unserer Rennen sind für alle zugänglich. Und damit haben Sie natürlich beliebig viele Buchmacher oder Wettanbieter, die auf diese Rennen Wetten anbieten. Die müssen dabei aber nicht so viel Provision abziehen, wie es der Veranstalter zur Kostendeckung eines Renntages braucht und können vielleicht dadurch eine bessere Quote bieten.

Wie können Sie dagegen vorgehen?

Hofmeister: Wir haben im vergangenen Jahr unsere Provisionen bei Sieg- und Platzwetten dramatisch nach unten gedreht. Es braucht ein bisschen, bis sich das bei allen Wettern herumspricht. Damit wird die Quote besser, und es wird mehr ausbezahlt.

Welche Stellschraube können Sie noch beim Thema Wetten drehen?

Hofmeister: Das Wetten muss bequemer werden. Im heutigen Zeitalter, wo jeder vieles über sein Smartphone erledigt, hat niemand Lust sich zehn Minuten an einem Toto-Häuschen anzustellen oder sich darüber aufzuregen, dass sich in der Warteschlange ein Wettneuling ausführlich die Regeln einer Vierer-Wette erklären lässt. Da sind wir mittlerweile alle „digital“ verwöhnt. Wir haben ein anderes Konsumverhalten, wie wir unsere Belange mit unserem Smartphone schnell und unkompliziert händeln. Auch ein Totalisator sollte zukünftig über eine App funktionieren können. Das ist eine Hausaufgabe an uns.

Wird so eine App entwickelt?

Hofmeister: Wir haben die vergangenen beiden Jahre erste Erfahrungen mit einem Produkt vom eigenen Verband gesammelt. Das heißt „Smart-Turf“. Das ist schon ein guter Anfang, aber noch ohne benutzerfreundliche Oberfläche einer App. Da fehlt noch die einfache Bedienbarkeit. An einer echten App wird aber tatsächlich gearbeitet.

Auch interessant: Galopprennbahn Iffezheim: Faszination der schnellen Hufe

Hat Baden Racing zum zehnten Geburtstag vielleicht etwas Besonderes geplant?

Hofmeister (lacht): So ein zehnter Geburtstag ist jetzt nicht das ganz große Jubiläum. Also im Vergleich zu der 150. oder 160. Jahrfeier unserer Galopprennbahn, die wir natürlich begeistert zelebriert haben. Zur Großen Woche – Baden Racing startete in 2010 noch ohne Frühjahrsmeeting – werden wir uns aber die eine oder andere Überraschung einfallen lassen. Das verraten wir aber jetzt noch nicht.

Ich wünsche mir, dass der Galopprennsport wieder schwarze Zahlen schreibt. Jutta Hofmeister, Geschäftsführerin von Baden Racing

Was wünschen Sie sich für die nächsten zehn Jahre?

Hofmeister: Ich wünsche mir, dass der Galopprennsport wieder schwarze Zahlen schreibt. Nicht nur hier in Iffezheim, sondern flächendeckend. Weil es für eine aufopfernde Mannschaft nichts Motivierenderes gibt, als wenn Anstrengungen dann auch betriebswirtschaftlich erfolgreich sind. Es wäre schon toll, wenn alle Bemühungen und das ganze Engagement in einem gesunden, sich alleine tragenden System, münden würden. Das halte ich auch tatsächlich für erreichbar. Wir selbst müssen in unserem Angebot noch etwas moderner werden. Aber wir haben vieles wirklich selbst in der Hand. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind.