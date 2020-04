So feiert das Autokino seine Renaissance in Baden-Baden

Anzeige

Unterhaltung trotz der Corona-Pandemie: Ein nostalgisches Filmerlebnis erfährt in Baden-Baden gerade seine Renaissance – das Autokino.

In Haueneberstein hat das Angebot mit dem ungewöhnlichen Namen „Rantastic-Drive-Hin“ seinen Auftakt gefeiert. Vor ungefähr 150 Autos wurde der Film „Die Känguru-Chroniken“ gezeigt. „Wir haben noch Platz für mehr Fahrzeuge“, sagt Rantastic-Geschäftsführer Jens Dietrich. Zu Beginn hat der Veranstalter allerdings weniger Karten verkauft, um auszuloten, wie die Autos am Besten vor der großen Leinwand zu stellen sind.

Enge Kooperation mit regionalen Unternehmen

Dietrich stampfte in enger Kooperation mit regionalen Unternehmen in relativ kurzer Zeit ein Autokino aus dem Boden. Mit an Bord ist auch das moviac-Kino in Baden-Baden.

Es ist einfach toll

mal wieder ins Kino zu gehen Anita Weiler aus Gaggenau

„Alle Kinos haben ja geschlossen. Es ist einfach toll, mal wieder ins Kino zu gehen und einen Film zu schauen“, sagt Anita Weiler aus Gaggenau. Sie ist mit ihrem Mann nach Haueneberstein gefahren. „Autokinos kenne ich noch aus meiner Jugend“, erzählt Weiler. Die 1960er und 1970er Jahre waren die große Zeit der Autokinos. Am Wichtigsten ist für die beiden allerdings, dass sie Dietrich, der das Rantastic und das klag betreibt, „über Wasser halten“.

Corona-Pandemie hat das Rantastic hart getroffen

Die Corona-Pandemie hat den Event-Location- und Kleinkunstbühnebetreiber wirklich hart getroffen. „Wir sind in voller Fahrt auf null gebremst worden“, schildert Dietrich die aktuelle Situation. Das Rantastic sei für dieses Jahr komplett ausgebucht gewesen.

Die Rede ist von 150 gebuchten Hochzeiten, 130 Geburtstagen und 64 Firmenveranstaltungen. Vieles ist für dieses Jahr abgesagt, manches verschoben worden. Der Schaden beläuft sich nach Angaben des Geschäftsführers in Millionen Euro Höhe. Von den 52 Mitarbeitern seien aktuell 95 Prozent in Kurzarbeit tätig. „Wenn die Pandemie bis Ende des Jahres andauert, gibt es uns wohl nicht mehr“, meint Dietrich.

Der Auftakt des Autokinos ist vielversprechend und könnte so wenigstens etwas Geld in die Kassen spülen. Auf der 50 Quadratmeter hochauflösenden großen LED-Leinwand können die Filme problemlos bei Tageslicht gezeigt werden.

Nach drei Autoreihen hat Dietrich eine 16 Quadratmeter große zusätzliche Leinwand aufstellen lassen. „Damit auch die, die in den letzten Reihen stehen, ein gutes Bild haben“, betont der Geschäftsführer. Der Ton wird über eine UKW-Frequenz aufs Auto-Radio übertragen.

Es tut einfach gut, aus den eigenen vier Wänden rauszukommen und wieder etwas zu unternehmen Alexandra Haase aus Gernsbach

„Wir finden das mega. Mein letztes Autokino-Erlebnis war vor 20 Jahren als Kind“, sagt Alexandra Haase aus Gernsbach. Sie ist mit ihren Kindern und Mareike Scheller nach Haueneberstein gekommen. Für die vier hat es auch nicht unbedingt eine Rolle gespielt, welcher Film gezeigt wird.

Hauptsache es sei für die Kinder geeignet. „Es tut einfach gut, aus den eigenen vier Wänden rauszukommen und wieder etwas zu unternehmen“, sagt Haase. Zudem sei es wichtig gewesen, dass es Toiletten gibt, erzählen die beiden lachend.

Zuschauer dürfen Auto nur für Toilettengang verlassen

Die Zuschauer des Autokinos dürfen nur für den Toiletten-Gang ihre Fahrzeuge verlassen. Warteschlangen seien dort zu vermeiden. Ein eingerichteter Lieferservice in Form eines Golfkarts bringt Getränke und Essen direkt ans Auto.

Wir sind eigentlich nur wegen des Events hier Viola Schnee aus Haueneberstein

„Wir sind total begeistert“, sagt Viola Schnee, die mit ihrem Mann Ralf Ludwig aus Hauenberstein da ist. Die beiden sind auch sonst im Rantastic zu Gast. In der Vergangenheit sei das aber zu Fuß gewesen. „Wir sind eigentlich nur wegen des Events hier“, meint Schnee.

Betreiber hat Autokino-Idee weiterentwickelt

Dietrich hat die Idee des Autokinos bereits weiterentwickelt. Vom 1. bis 3. Mai wird Oropax auf der Autokino-Bühne ein Open-Air-Comedy-Programm aufführen.