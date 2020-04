AVG saniert Holdereckbrücke bei Forbach

Anzeige

An ein Kunstwerk von Verpackungskünstler Christo erinnert die Holdereckbrücke über die Murg bei Forbach. Die AVG investiert bis Ende des Jahres etwa 2,5 Millionen Euro in die Sanierung der nach dem Zweiten Weltkrieg als Behelfsbrücke errichteten Stahlkonstruktion.

Ein wenig erinnert die Bahnbrücke über die Murg beim Holdereck an die Werke des Verpackungskünstlers Christo, der einst unter anderem den Berliner Reichstag verhüllte. Die Konstruktion hat allerdings keine künstlerischen Ziele, sondern schlicht bautechnische Gründe: Die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) saniert die rund 150 Meter lange Stahl-Brücke aufwendig. Bis zum Wochenende ist deshalb ab Forbach ein Schienenersatzverkehr bis nach Raumünzach eingerichtet.

Wasser ist der größte Feind von jedem Bauwerk, sagt Andreas Heger, Sachgebietsleiter Ingenieurbau bei der AVG. Die wichtigste Aufgabe ist deshalb der Korrosionsschutz. Die gesamte Brücke wird abgestrahlt und erhält einen mehrlagigen Schutzanstrich. Um den dafür verwendeten Sand absaugen zu können, ist die Einhausung erforderlich. Am Ende wird sich das markante Bauwerk in einem metallischen Grün-Ton in die Schwarzwald-Landschaft einpassen.

Stahlbrücke wurde 1948 von französischen Pionieren errichtet

Bis April 1945 überquerte ein imposanter steinerner Viadukt die Murgschlucht. Kurz vor Kriegsende sprengte die sich zurückziehende Wehrmacht die meisten Brücken im Murgtal. Lediglich das Viadukt in der Tennetschlucht bei Gausbach blieb erhalten. Zwei Volkssturm-Männer weigerten sich, den „Nero“-Befehl auszuführen.

Die Stahlbrücke beim Holdereck wurde von französischen Pionieren in den Jahren 1948/49 errichtet. Eigentlich war sie lediglich als Übergangslösung vorgesehen. Noch in den Kriegsjahren entwickelten der deutsche Bauingenieur Gottwald Schaper und der Industriekonzern Krupp das Konstruktionsprinzip. Es wurde als Schaper-Krupp-Reichsbahnbrücken (SKR) bekannt.

„Das waren Elemente, die geschweißt und genietet wurden und mit denen verschiedene Spannweiten möglich waren“, erläutert Projektleiter Günter Jäger. Vorteil: „Das ging schnell und das Material war verfügbar.“

Eine Stahlbrücke sagt einem, wenn sie saniert werden muss. Andreas Heger, Sachgebietsleiter Ingenieurbau bei der AVG

Heute gibt es nur noch eine Firma bundesweit, die diese Stahlvernietungen durchführen kann und darf. Ein Problem ist dies allerdings nicht, wie sich im Laufe der Jahre zeigte. Die in kurzer Zeit errichteten Brücken sind sehr standhaft. „Eine Stahlbrücke sagt einem, wenn sie saniert werden muss“, betont Andreas Heger. „Wir müssen keine tragenden Bauteile austauschen, das große Problem ist die Spaltkorrosion.“

AVG investiert rund 2,5 Millionen Euro in Brückensanierung

Die beiden Ingenieure Andreas Heger und Günter Jäger sind zuständig für über 220 Brücken im AVG-Streckengebiet, von der zwei Meter breiten Bachüberquerung bis zum 220 Meter-Bauwerk über die Karlsruher Südtangente. Auch Tunnel und die Sicherung der Felsenwände gehört zu ihren Aufgaben, wie die 70 Meter mächtige Wand beim Bahnhof Forbach.

Jede Sanierung bietet Überraschungen. Günter Jäger, Projektleiter

„Jede Sanierung bietet Überraschungen, dass ist das Spannende und Interessante“, freut sich Günter Jäger über die Herausforderung. „Eine neue Brücke bauen kann jeder“, ergänzt Andreas Heger.

Wobei auch ganz praktische Gründe für den Erhalt der Stahlbrücke sprechen: Der Bau einer neuen Brücke wäre wesentlich teurer. Die Strecke müsste dafür mehr als ein Jahr komplett gesperrt werden. Zuletzt war das Bauwerk Anfang der 1980er Jahre von der Deutschen Bahn saniert worden. Mit der jetzigen Maßnahme wird die Brücke fit gemacht für einen Zeitraum von mindestens weiteren 30 Jahren.

Bis Ende des Jahres soll die im Sommer 2019 begonnen Sanierung abgeschlossen sein. Die Kosten liegen nach aktuellem Stand bei 2,5 Millionen Euro, so AVG-Sprecher Michael Krauth. Die Sperrung wurde auch genutzt, um Stützmauern entlang der Schifferstraße und Kabeltrassen zu erneuern.

Auf der Murgtalbahn zwischen Rastatt und Freudenstadt gibt es einige dieser Bauwerke, die Arbeit geht den Brücken-Spezialisten Andreas Heger und Günter Jäger so schnell nicht aus. Die Sanierung des Christophstal-Viadukts bei Freundenstadt ist bereits in Planung.

