B3 bei Rastatt: Frontalzusammenstoß – zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag um 17.05 Uhr in Rastatt wurden zwei Personen schwer verletzt.

Ein 27-Jähriger fuhr auf der Badener Straße in Richtung Baden-Baden und kam nach dem Überqueren des Bahnübergangs aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er frontal mit einer in Richtung Kehler Straße fahrenden 68-jährigen Autofahrerin. Ein in gleicher Fahrtrichtung fahrender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr ebenfalls auf diese auf. Der 27-Jährige und die 68-Jährige erlitten schwere Verletzungen und mussten nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht werden. Der Fahrer des dritten beteiligten Pkw blieb unverletzt. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro.

Der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Badener Straße (Ortsdurchfahrt der B3) ist momentan noch zur Bergung und Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

(ots/bnn)