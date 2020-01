Bahnunfall in Rastatt: 18-Jähriger nicht mehr in Lebensgefahr

Anzeige

Der 18-Jährige, der in der Nacht zu Sonntag bei Rastatt von einer Stadtbahn erfasst worden war, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Offenburg am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Der junge Mann war offenbar auf dem Weg nach Hause und wollte eine Abkürzung nehmen. Wie berichtet, hatte er gegen 2 Uhr wenige hundert Meter östlich des Rastatter Bahnhofs auf offener Strecke die Gleise überquert. Dabei wurde er von einer Stadtbahn der Linie 8 erfasst, die kurz zuvor den Bahnhof verlassen hatte und sich auf dem Weg in Richtung Forbach befand.

Trotz einer Schnellbremsung erfasste die Bahn den 18-Jährigen. Er erlitt schwere Verletzungen am Kopf sowie im Beckenbereich. Er liegt laut Polizei zwar noch immer im Koma, ringt aber nicht mehr mit dem Tod.

Jugendlicher war auf dem Weg nach Hause

Nach ersten Ermittlungen befand er sich auf dem Weg von einer Feierlichkeit nach Hause. Das Ergebnis einer Blutuntersuchung steht noch aus. Die Polizei hatte den Unfall zum Anlass genommen, eindringlich vor den Gefahren an Bahnanlagen zu warnen. Immer wieder komme es im Zugverkehr zu tödlichen Unfällen.

Dem Appell, sich nicht im Gleisbereich aufzuhalten, schließt sich Michael Krauth an, Pressesprecher der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG). „Dort besteht Lebensgefahr“, sagt er. Eine Stadtbahn sei kaum zu hören. Gerade bei den höheren Geschwindigkeiten auf offener Strecke sei der Bremsweg groß.

Im Gleisbereich besteht Lebensgefahr

Passiert ein Unglück wie am Sonntag, versucht das Unternehmen, die betroffenen Fahrer bestmöglich zu unterstützen. Dafür gibt es ein Krisenteam, das auch in Rastatt zum Einsatz kam. Es setzt sich zusammen aus aktiven und ehemaligen Fahrern, die teilweise auch schon schwere Unfälle erleben mussten. Sie können per Rufbereitschaft jederzeit angefordert werden, um ihrem Kollegen in der Extremsituation noch vor Ort Beistand zu leisten.

„Das ist ein Mittel, das sich sehr bewährt hat“, sagt Krauth. Die Mitglieder des Krisenteams stehen dem Betroffenen auch noch in den folgenden Tage zur Seite und vermitteln auf Wunsch zusätzlich professionelle Unterstützung. „Wir schauen: Was braucht der Fahrer? Wie können wir ihm helfen?“, schildert Krauth die Strategie.

Krisenteam steht betroffenem Fahrer zur Seite

Ziel sei es, eine schnelle Rückkehr in die Fahrer-Kabine zu ermöglichen. Dabei gehe es aber nicht darum, aus Unternehmenssicht umgehend wieder auf die Arbeitskraft des Betroffenen zurückgreifen zu können. Für die Fahrer sei es selbst wichtig, dass sie in der Lage sind, ihren Beruf weiterhin auszuüben und das erlebte Trauma zu verarbeiten.