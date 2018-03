Bauarbeiten am Knotenpunkt ruhen erneut

Auf der Baustelle am nördlichen Stadteingang ging am Donnerstag nichts mehr: Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, mussten die Asphaltierarbeiten wegen des Frosts unterbrochen werden. Zugleich meldet die Polizei einen Verkehrsunfall im Baustellenbereich, bei dem zwei Personen verletzt wurden und 20 000 Euro Sachschaden entstanden.

Fahrerin gerät in Gegenverkehr

Offenbar war eine ortsunkundige Autofahrerin aus Richtung Karlsruhe nach Rastatt unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache an der Kreuzung links in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie laut Polizei mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen und prallte dann gegen eine Ampel. Beide Autos sowie die Ampel wurden beschädigt. Die Unfallverursacherin kann sich nicht mehr an das Geschehen erinnern, so die Polizei weiter.

Frost stoppt Bauarbeiten

Derweil stocken die Bauarbeiten am Knotenpunkt von B 3, B 462 und L 77a nach gut einer Woche erneut, so das Regierungspräsidium. Sobald die Temperaturen den weiteren Asphalteinbau wieder zulassen, werden die Arbeiten fortgesetzt. Ziel des Regierungspräsidiums ist es weiter, das Bauende Anfang Juni einzuhalten.

Parallel laufen auf dem Tunnelvorfeld der L 77a die Vorarbeiten für die Anpassung der Tunneltechnik, damit bis zur Herstellung des neuen Fahrstreifens die neue Höhenkontrolle und die Wechselverkehrszeichen eingebaut und die Programmierung des Tunnels vorbereitet werden können. In den Osterferien muss deshalb dieser Abschnitt voll gesperrt werden.

