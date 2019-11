Baulandstraße in Rastatt bietet nun mehr Sicherheit für Radfahrer

Anzeige

Vom neu gestalteten südlichen Abschnitt der K3716 von der B462 nach Rastatt-Niederbühl profitieren vor allem Radfahrer: Auf einer Länge von 200 Metern gibt es dort nun einen eigenen Weg für Velo-Fahrer und Fußgänger. Der Ausbau ging sogar schneller als gedacht.

Die Autos rollen schon einige Wochen über den frischen Asphalt. Offiziell eröffnet wurde der neu gestaltete südliche Abschnitt der Kreisstraße 3716, der Baulandstraße, – nach Erledigung letzter Restarbeiten – erst am Montagvormittag. Parallelen zum Start der fünften Jahreszeit mochte Landrat Toni Huber dabei nicht ziehen – eher schon dachte er beim Durchschneiden des Bandes an den Martinstag.

Radfahrer profitieren vom Ausbau

Das neue Straßenstück wurde von der Murgbrücke aus auf einer Länge von rund 250 Metern ausgebaut. Dabei präsentiert sich die Fahrbahn nicht nur auf bis zu 11,5 Meter verbreitert, sondern es wurde auch eine Linksabbiegerspur in die Finkenstraße sowie eine Querungshilfe geschaffen.

Zudem profitieren die Radfahrer von dem neuen Teilstück: Auf einer Länge von 200 Metern gibt es nun einen Geh- und Radweg. Radler aus Richtung Niederbühl können somit bis zum vorläufigen Ende der ausgebauten Straße fahren und von dort über die Querungshilfe auf die Westseite in Richtung Finkenstraße wechseln. Eine neue Linksabbiegerspur in die Finkenstraße soll in dem Bereich auch die Sicherheit für die Autofahrer erhöhen.

Schneller fertig als gedacht

Der 365.000 Euro teure Ausbau wurde dabei schneller fertig als erwartet. Die Kosten lagen 15 Prozent über dem veranschlagten Preis, auch weil ein Bodenaustausch und eine Entsorgung wegen der PFC-Problematik vorgenommen werden musste.

Nördlich der Fahrbahn wurde für die Breitbandversorgung ein zusätzliches Leerrohr verlegt. Kabel für eine neue Beleuchtung finden sich im Bankett südlich des Geh- und Radweges. Da keine gravierenden Störungen aufgetreten seien und das Wetter mitspielte, reduzierten sich die veranschlagten drei Monate auf zwei Monate und sechs Tage, erklärte Thomas Marx, Leiter des Straßenbauamtes im Landratsamt.

Thema begleitet Landrat seit 25 Jahren

Landrat Toni Huber betonte in seiner Ansprache zur Eröffnung des Teilstückes, dass ihn der Wunsch zum Ausbau der Baulandstraße schon über 25 Jahre lang in seiner ganzen Kreistagstätigkeit begleite. Nachdem der nördliche Bereich der Baulandstraße bereits vor zwei Jahren fertiggestellt worden war, lasse der mittlere Bauabschnitt noch auf sich warten. In diesem Bereich soll der schienengleiche Bahnübergang beseitigt werden und an dessen Stelle eine neue Brücke entstehen.

Zuletzt hatte die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) noch die Signalanlage und die Steuerung an dem Bahnübergang ertüchtigt. Huber und Marx setzen darauf, dass die notwendige Eisenbahnkreuzungsvereinbarung mit der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) im nächsten Sommer abgeschlossen werden kann.

2022 soll das Kapitel dann endgültig abgeschlossen sein. Landrat Toni Huber

Anfang 2021, so Huber, könne dann die Ausschreibung und Vergabe erfolgen. Der Landrat hofft, mit den Ausbauarbeiten für den mittleren Abschnitt der Baulandstraße im Sommer 2021 beginnen zu können. „2022 soll das Kapitel dann endgültig abgeschlossen sein“, sagte Huber.

Niederbühls Ortsvorsteher fordert bessere Beleuchtung

Rastatts Bürgermeister Raphael Knoth bekräftigte, dass im Zuge des Mobilitätspaktes, den die Stadt Rastatt umsetzen will, auch die Straßeninfrastruktur weiter entwickelt werden müsse. Niederbühls Ortsvorsteher Klaus Föry nahm die Gelegenheit wahr, sich von der Stadt noch eine Beleuchtung der Finkenstraße zu wünschen. Große Tiefbaumaßnahmen seien dazu nicht nötig, die Sicherheit aber könne damit gerade auch auf dem Weg zur Stadtbahnhaltestelle erhöht werden.