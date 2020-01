Beim Rastatter Turnverein läuft schon der Countdown für das Jubiläumsjahr 2021

Anzeige

Noch ist fast ein ganzes Jahr Zeit. Aber: Der Countdown für die Feierlichkeiten zum 175. Geburtstag des Rastatter Turnvereins hat längst begonnen. Ein deutlich sichtbares Zeichen dafür etwa ist die Verwandlung des früheren Kraftraums in das Organisationsbüro, das sich im Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes beim RTV befindet. Dort reifen schon seit Monaten die Ideen für das große Jubiläum heran, das auch schon ein festes Motto hat: „Wir beweg(t)en Generationen“ heißt die Devise – vor dem Hintergrund, dass der mit rund 2.000 Mitgliedern größte Sportverein in der Region für „Menschen von eins bis 99 Jahren“ sportliche Aktivitäten anbietet.

„In jedem Monat ist ein Event geplant“, sagt RTV-Geschäftsführer Matthias Reiche. Noch stehen sie nicht alle fest, aber im Herbst dieses Jahres soll ein Jubiläumskalender erscheinen, in dem sämtliche Höhepunkte dokumentiert sind. Zudem soll eine Sonderedition der Vereinszeitung „RTV-Nachrichten“ erscheinen. Eingeläutet wird das Jubiläum mit einem Neujahrsempfang am 3. Januar in der Rastatter Reithalle. Offizieller Gründungstag des RTV war der 29. April 1846. „Damit sind wir einer der ältesten Vereine in der Region“, sagt Reiche. Selbstredend also, dass am 29. April 2021 an historischer Stätte, dem Museumssaal und heutigen Parkrestaurant, der Festakt für geladene Gäste stattfindet. An gleicher Stelle war der Verein nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 wieder gegründet worden.

Jubiläumsgala in der Badner Halle

Ferner ist eine große Jubiläumsgala am 9. Oktober in der Badner Halle geplant „Es gibt viele Ideen und es sind auch schon Vorgespräche gelaufen“, sagt Reiche, ohne aber vorerst konkrete Details zum Ablauf dieser Gala nennen zu wollen. Erinnerungen an das Landesturnfest 1988 und die Landesgymnaestrada 1996 in Rastatt könnten aufkeimen beim Gymwelt-Festival, einer weiteren Großveranstaltung des Badischen Turner-Bundes am 24. Juli 2021, das in Kombination mit dem Rastatter Stadtfest geplant ist. Zudem wird der RTV das Ligafinale des Badischen Turnerbundes bei den Männern ausrichten – und am 5. Dezember 2021 gibt es noch ein großes Schauturnen in der Carl-Diem-Halle.

Unabhängig von dem runden Geburtstag des Hauptvereins haben überdies vier Abteilungen des RTV im kommenden Jahr Grund zum Feiern: 175 Jahre Turnen, 100 Jahre Schwimmen 100 Jahre Leichtathletik und 50 Jahre Volleyball. „Auch für diese Jubiläen gibt es jeweils besondere Veranstaltungen“, sagt Reiche. Alle Ebenen im Verein würden bei den Planungen der Veranstaltungen und der Gestaltung der Feierlichkeiten mit einbezogen, sagt der Geschäftsführer.

Intensive Archivarbeit

Bestandteil der Vorbereitungen ist zudem intensive Archivarbeit, denn die Veranstaltungen sollen nicht zuletzt mit historischen Dokumenten bereichert werden. Norbert Reinhardt, Dieter Sutsch und Heidi Falk kümmern sich in geradezu akribischer Manier um interessantes Material aus der Vergangenheit des Vereins. „Wir freuen uns, wenn jemand uns historische Fotos oder Filme zur Verfügung stellen kann“, wie Reinhard und Sutsch wissen lassen.

Das Alltagsgeschäft läuft beim RTV neben der Vorbereitung auf das Jubiläum in gewohnter Weise weiter. „Wir versuchen, uns immer ein festes Zeitfenster zu schaffen für die Organisation“, sagt Natalie Brunner, Referentin für Sport- und Öffentlichkeitsarbeit. Und: Matthias Reiche ist überzeugt, dass die Vereinsmitglieder das Jubiläum mit entsprechender Euphorie und Begeisterung zu einem großen Erlebnis machen werden. Kontakt: (0 72 22) 3 23 61, info@rastatter tv.de